Мухин: Зеленский пытается изжить комплекс политической неполноценности 

Политолог Алексей Мухин специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня. 1 ФОТО: РИА Новости/Михаил Метцель В Париже идёт саммит в «нормандском формате» В Париже проходит саммит в «нормандском формате» для урегулирования ситуации в Донбассе. В мероприятии принимают участие лидеры России, Германии, Франции и Украины. Алексей Мухин: «Лидер последней был очень заинтересован в этой встрече, поскольку имеет некоторые комплексы политической неполноценности по отношению к Владимиру Путину. Вот эти комплексы неполноценности он постарался изжить», — заявил НСН Алексей Мухин. 2 ФОТО: Взыскание долгов с пенсий россиян могут запретить Взыскание долгов с пенсий россиян могут запретить. Такое предложение правительству сделала трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. Алексей Мухин: «Мера, действительно, социальная и действительно очень важная. Пенсии и так малы и взыскивать с них долги, я считаю, совершенно деструктивным [решением]», — отметил он, общаясь с НСН. 3 ФОТО: РИА Новости/Стрингер В НАТО заявили, что не считают Россию ни врагом, ни противником Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что альянс не считает Россию ни врагом, ни противником. Алексей Мухин: «Йенс Столтеннберг регулярно делает противоречивые заявления на это счет. И, честно говоря, мы уже совсем запутались, являемся мы врагом для НАТО, или, все-таки, партнером», — констатировал он, комментируя данную новость для НСН. 4 ФОТО: В России предложили приравнять хищение бюджета к госизмене В России предложили приравнять хищение бюджета к госизмене. Кроме того, по мнению авторов инициативы, вопрос о досрочном освобождении и амнистии коррупционеров можно ставить, только если они возместили ущерб. Алексей Мухин: «Я бы добавил сюда не только возмещение ущерба, но и штрафные санкции. К сожалению, в последнее время, кратные штрафы за коррупционные преступления как-то сошли с повестки дня. А зря. Бюджет должен пополняться за счет нечистоплотных чиновников!» — предложил он в разговоре с НСН. 5 С начала строительства космодрома Восточный было возбуждено более 160 уголовных дел С начала строительства космодрома Восточный в Амурской области было возбуждено более 160 уголовных дел. Об этом рассказал генпрокурор России Юрий Чайка. Алексей Мухин: «На самом деле, речь идет о коррупционноемком проекте. Во всяком случае, у специалистов он вызывает удивление. Вообще непонятно, как космодром был построен с учетом того, насколько большие нарушения были зафиксированы по ходу строительства», — рассказал он НСН. 6 ФОТО: Афины отказались экстрадировать во Францию или США гражданина России Алексанра Винника Афины отказались экстрадировать во Францию или США гражданина России Алексанра Винника, задержанного в Греции в июле 2017 года. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Она рассказала, что Виннику после прекращения голодовки провели ряд медицинских мероприятий. Алексей Мухин: «Это хорошая новость. В смысле, хорошая новость в том, что Греция отказалась его экстрадировать. США в последнее время очень активно и даже агрессивно ведут себя по отношению к гражданам России, пытаясь буквально похищать их по всему миру», — напомнил он в эфире НСН. О проекте «Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Мухин: Зеленский пытается изжить комплекс политической неполноценности
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