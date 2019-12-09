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Российские тюремщики избили заключенного до смерти 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Российские тюремщики избили заключенного до смерти
Фото: РИА Новости
Сотрудники Следственного комитета России (СКР) прибыли в исправительную колонию №6 (ИК-6) в Брянской области после того, как надзиратели забили до смерти одного из заключенных. Об этом в понедельник, 9 декабря, сообщает Readovka со ссылкой на одного из отбывающих наказание в исправительном учреждении.
Собеседник издания рассказал, что прибывающих в колонию заключенных показательно бьют, чтобы вселить в них страх. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
По информации «Брянских новостей», по факту случившегося проводится служебная проверка. Источник издания сообщил, что сотрудник областного Управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) допустил неправомерные действия при этапировании. Пострадавший заключенный скончался в больнице в Клинцах.
18 ноября сообщалось, что начальник отдела розыска оперативного управления ГУ ФСИН по Красноярскому краю Сергей Слепцов отстранен от работы после публикации видеозаписи, на которой он окунул головой в унитаз заключенного в красноярской исправительной колонии №17 (ИК-17).
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Теги:
Другое , Сергей Слепцов , СКР , ФСИН , Брянская Область
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