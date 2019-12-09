Российские тюремщики избили заключенного до смерти

Собеседник издания рассказал, что прибывающих в колонию заключенных показательно бьют, чтобы вселить в них страх. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

По информации «Брянских новостей», по факту случившегося проводится служебная проверка. Источник издания сообщил, что сотрудник областного Управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) допустил неправомерные действия при этапировании. Пострадавший заключенный скончался в больнице в Клинцах.