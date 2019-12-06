Москалькова рассказала о трагедии, повлиявшей на выбор профессии

В программе «Десять фотографий» уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что повлияло на выбор профессии.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова рассказала о случае, из-за которого она решила связать свою жизнь с юриспруденцией.

«К окончанию школы я выбрала профессию журналиста. Я очень любила литературу. И вдруг произошло событие, которое перевернуло мою судьбу. Оно было связано с тем, что у друга брата убили сестру. Весь этот процесс обсуждался в нашей семье. И тогда я впервые стала читать литературу по юриспруденции. Мы сопереживали, мы искали доказательства. И, конечно, я поняла, что уголовный процесс — это поиск истины и справедливости, и найти эту истину может только профессиональнал. Я понимала, что свяжу свою жизнь с юриспруденцией, но до окончания института я колебалась — с уголовным правом связать свою жизнь или гражданским законодательством. Так сложилась судьба, что я работала десять лет в отделе помилования президиума Верховного совета РСФСР. И это было все-таки уголовное право», — рассказала Москалькова в интервью «Звезде».

Жизнь уполномоченного по правам человека в Российской Федерации не вписывается в стандартные рамки правил. Как она живет вне рабочего графика? Где берет силы, каждый день погружаться в гущу людских трагедий?

Главный омбудсмен страны Татьяна Москалькова расскажет откровенно о себе в программе «Десять фотографий». Смотрите 6 декабря в 23:10 на телеканале «Звезда».