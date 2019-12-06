Барби с бицепсами: милашки бодибилдинга

Барби с бицепсами: топ-3 милашек мирового бодибилдинга

Бодибилдинг, пауэрлифтинг, культуризм… Эти спортивные направления давно уже перестали быть исключительно мужской прерогативой. И в тренажерных залах давно уже обосновались представительницы прекрасного пола, тягающие "железо" наряду с мужчинами. Но, если на внешности некоторых из них увлечение пауэрлифтингом сказалось не лучшим образом, то героини нашей сегодняшней статьи решили не становиться мужеподобными силачками, а сохранили миловидные лица. Правда, дополнив ее исключительной мускулатурой.

Ен Ву Чжи

34-летняя Ен Ву Чжи профессионально занимается пауэрлифтингом около 10 лет, и в ее активе — множество наград. Ен Ву признается, что проводит в зале по 6-8 часов ежедневно, но при этом не забывает о том, что она прежде всего красивая девушка. Поэтому в плотном графике красотки всегда найдется время для посещения косметолога и стилиста.

Лю Чен

Глядя на фарфоровое личико китаянки Лю Чен, трудно догадаться, что перед нами — одна из самых известных спортсменок Поднебесной. Тем не менее, это так. Лю — не только бодибилдер, но и звезда Инстаграма. У нее огромное количество подписчиков, которые болеют за нее на соревнованиях, и осыпают комплиментами после.

Юлия Винс

Наша красотка Юля Винс достойно разбавляет этот азиатский "коктейль". Юля известна в России и за ее пределами как удивительная красавица и профессиональный бодибилдер "в одном флаконе". Поразительно, но таких впечатляющих результатов Винс добилась всего за 6 лет. Сразу видно, силы воли и целеустремленности Юле не занимать.