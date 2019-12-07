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Названы самые популярные у россиян породы собак 

ТК «Звезда» + ещё 1 2 часа назад
Названы самые популярные у россиян породы собак
Фото: ТК «Звезда»
По мнению экспертов, горожане заводят небольших собак из-за простоты их содержания в условиях квартир.
Названы самые популярные у россиян породы собак. Первую строчку «собачьего рейтинга» занял немецкий шпиц. Как заявляют в Российской кинологической федерации, в стране сейчас популярны собаки — компаньоны.
«Возможно, это связано с тем, что чаще всего животных заводят жители городов, которым комфортнее содержать маленькую собачку в квартире», — цитирует федерацию агентство «Москва».
Следом за шпицами идут сибирские хаски, а за ними — йоркширские терьеры.
Вместе с ними в десятке самых популярных пород оказались овчарки, акита-ину, сиба-ину, таксы, американские стаффорды и тибетские мастифы.
Ранее кинолог рассказал, как избежать нападений бродячих собак. Эксперт порекомендовал не провоцировать животных ни в коем случае. Не следует ходить по промзонам ночью, отметил он.
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