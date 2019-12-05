Лобода прикрыла интимное место маленькой собачкой

Светлана Лобода анонсировала свой концерт в Воронеже смелой фотосессией. На новых фото, опубликованных в Инстаграме, певица позирует, сидя в самолете, одетая в кожаный комбинезон с короткими шортиками. Ноги в ботфортах на высоком каблуке звезда закинула на столик.

Этот фривольный вид Светлана дополнила игрушечным чихуахуа. Очень реалистичную на вид игрушку (многие решили, что это настоящий песик) певица поместила между ног.

И хотя многих поклонников новое фото Лободы заметно воспламенило («Хочу быть на месте собачки» и т.д.), нашлись и те, кто заявил, что это — перебор.

«Вы на проститутку тут похожи», «А пошире ноги можно? А то не все видно», «Так противно ноги поставила. Стыдно смотреть», «У неё с головой проблемы», «Инстаграм не для интимных фото», — заявили хейтеры.

Также певицу раскритиковали за пафос. «Обязательно было понтануться частным самолётом?», — риторически спросил один из подписчиков. На него тут же накинулись защитники «суперзвезды». «Зависть — плохое чувство», «У каждого свое средство передвижения. У вас автобус, у нее самолет», — начали выгораживать Лободу фанаты.