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Лобода прикрыла интимное место маленькой собачкой 

Экспресс газета 1 час назад
Лобода прикрыла интимное место маленькой собачкой
Фото: Экспресс газета
Светлана Лобода анонсировала свой концерт в Воронеже смелой фотосессией. На новых фото, опубликованных в Инстаграме, певица позирует, сидя в самолете, одетая в кожаный комбинезон с короткими шортиками. Ноги в ботфортах на высоком каблуке звезда закинула на столик.
Этот фривольный вид Светлана дополнила игрушечным чихуахуа. Очень реалистичную на вид игрушку (многие решили, что это настоящий песик) певица поместила между ног.
И хотя многих поклонников новое фото Лободы заметно воспламенило («Хочу быть на месте собачки» и т.д.), нашлись и те, кто заявил, что это — перебор.
«Вы на проститутку тут похожи», «А пошире ноги можно? А то не все видно», «Так противно ноги поставила. Стыдно смотреть», «У неё с головой проблемы», «Инстаграм не для интимных фото», — заявили хейтеры.
Также певицу раскритиковали за пафос. «Обязательно было понтануться частным самолётом?», — риторически спросил один из подписчиков. На него тут же накинулись защитники «суперзвезды». «Зависть — плохое чувство», «У каждого свое средство передвижения. У вас автобус, у нее самолет», — начали выгораживать Лободу фанаты.
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Теги:
Другое , Светлана Лобода
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