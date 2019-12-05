Познер отказался реагировать на нападки Певцова

Познер решил игнорировать провокатора Певцова

Владимир Познер отказался реагировать на резкие высказывания Дмитрия Певцова в свой адрес. Об этом он сообщил журналистам Газеты.ру. Напоминаем, что ранее Певцов решил осудить Познера за его высказывания об абортах и за то, что у него есть иностранное гражданство.

Певцов придирается к словам, называет Познера врагом России и всячески провоцирует телеведущего на скандал. Познер, как известно, поддерживает ЛГБТ-сообщества и выступает против противников абортов. А еще у него действительно есть два гражданства — Франции и Израиля. Но также телеведущий может похвастаться и российским гражданством.

Познер слышал о том, как о нем отзывался Певцов. Он считает нецелесообразным становиться участником скандала. Беседовать с Певцовым Познер не собирается. Уезжать из России — тоже.