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Исследование показало, что любят есть российские подростки 

РИА Новости + ещё 2 4 часа назад
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости/Прайм. Российские подростки любят пиццу, суши и бургеры, однако вслед за ними в списке предпочтений идут домашние супы и картошка, говорится в исследовании сервиса доставки еды Delivery Club и компании Aventica, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Исследование включало серию интервью с экспертами в питании подростков и онлайн-опрос свыше 1,2 тысячи детей от 10 до 17 лет, живущих в городах с населением более 1 миллиона человек. «Самой любимой едой дети назвали пиццу (такой ответ дали 35% респондентов), на втором месте оказались суши и роллы (32%), третьими в списке любимых блюд стали бургеры — их предпочитают 15% респондентов», — говорится в сообщении по результатам исследования.
Однако четвертое и пятое место (по 10%) поделила домашняя еда — суп и картошка. На шестом месте среди предпочтений подростков — салат, за ним идут мясо, пельмени, картофель фри, а макароны замыкают топ-10 блюд. Исследование выявило и ряд других особенностей в отношении подростков к еде, например, 40% показали осознанное отношение к питанию.
"В рамках опроса они сообщали исследователям, например, о том, что бургеры и картошку фри считают вредными, что изучают состав продуктов или что видят связь между питанием и своим здоровьем", — поясняют авторы. Самыми полезными продуктами дети назвали овощи (47% респондентов), фрукты (38%) и салат (25%). Суп сочли полезным 14% опрошенных.
Большинство подростков (89%) питаются во время учебы (в школе, колледже или техникуме). При этом 31% респондентов заявили, что на учебе чувствуют себя голодными (42% ощущают себя сытыми), а 22% сказали, что школьная еда им не нравится (55% — нравится). «Еда в школьной столовой чаще вызывает отрицательные ассоциации. Подростки считают, что школьная еда невкусная, холодная, дорогая», — указывается в исследовании.
Delivery Club отмечает, что данное исследование — попытка понять, как будет питаться новое поколение пользователей услуги доставки еды. «Уже сейчас можно сказать, что оно будет более осознанным, что по мере взросления доставка трансформируется для сегодняшних детей из возможности заказать блюдо, которое редко готовят дома, в способ организовать полноценное здоровое питание», — сказали в компании.
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Теги:
Другое , РИА Новости , Москва
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