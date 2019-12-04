Как хорошо выглядеть после 40 лет

Интересно всё-таки, почему одни женщины выглядят очень достойно в любом возрасте, а другим до этих дам очень далеко. И дело здесь вовсе не в деньгах. Дело в привычке быть такой, чтобы нравится прежде всего себе самой. Некоторые подумают, я и так себе нравлюсь, но мне кажется, что они сами себя обманывают.

И в оправдание слышишь, у меня нет денег и времени, чтобы заниматься собой. Причины всегда найдутся, если на первом месте стоит та самая лень, когда не хочется ничего менять, а только с завистью смотреть на ухоженных женщин, и в свое оправдание талдычить как мантру, конечно у неё есть деньги, любимая работа с достойным заработком, детей скорее всего нет, а я тут разрываюсь, подвиги совершаю ежедневно и ежечасно, как белка в колесе.

Не хочу никого учить, каждый сам, как говорится, кузнец своего счастья, но несколько интересных на мой взгляд, подмеченных фактов из жизни у меня есть. В основном это те, кто никогда не стремился выглядеть хорошо, может в пору юности, до замужества девушка ухаживала за собой. А потом, как говорится, машет на себя рукой с рождением детей, даже если последние уже выросли.

И у них, так и не сформировалась привычка следить/ухаживать за собой. Единственное, что они себе позволяют, это навести марафет к какому-то празднику, торжеству, вот тогда она из золушки превращается в королеву. Только единственное, что омрачает эту ситуацию, на следующий день королева превратится в замученную, всем недовольную женщину или довольную, но такую же, как и прежде без прически, макияжа, ухоженных ногтей.

А все потому, что не выработана привычка уделять себе больше времени, а это, как чистить зубы, убирать за собой постель и т. д. Формула на самом деле очень проста. Ты встаёшь раньше всех, это понятно, особенно у кого есть дети, значит встань ещё раньше на час. Посвяти это время себе любимой, даже кофе попить в тишине, когда семья еще спит, такое наслаждение. В целом мире только ты, и пусть весь мир подождет, как говорилось в одной из реклам.

Денег всегда не хватает. Но всё же, самое элементарное, маникюр и педикюр можно сделать самой. И не надо говорить, что времени нет, найдете, если захотите. Будьте всегда с легким макияжем, просто подкрасить реснички и губы. Не забывайте про волосы, освежать краской хотя бы раз в два месяца, если седина подступила, не реже одного раза в три недели.

Когда нам уже за 40, нужно постараться регулярно посещать косметолога, это не так дорого, как было раньше, еще лет пять назад. Обычно, кто ни разу не делал уколы «красоты», можно начать с избавления от морщин на лбу, переносицы, возле глаз. Это самое простое, в среднем вам обойдется тысяч шесть максимум, все индивидуально.

Можно разделить это на два посещения, например вы сначала колите лоб, а через два-три месяца докалываете остальное. Повторять процедуру нужно через четыре-шесть месяцев. Более подробно, как действует и т.д., можно найти на просторах интернета.

И вы удивитесь, как можно выглядеть, не имея «больших» денежных средств. Следующей процедурой можно освежить лицо — это может быть карбоновая маска, биоревитализация лица, шеи. Эти процедуры тоже доступны.

Для начала, запишитесь на прием к косметологу, обговорите с ним процедуры, которые можно сделать, не стесняйтесь задавать вопросы, во-сколько это обойдется.

Вам только надо один раз принять решение, жить по-другому. Позвольте быть себе эгоистами. И вы зауважаете себя, не заметите как выровняется осанка, вы будете чаще в прекрасном настроении. Ваши родные люди будут счастливы вместе с вами.

P. S. Это статья о женщинах, которые вот-вот перешагнут или перешагнули 40— летний рубеж и в силу своей занятости или по другим причинам, не уделяли себе времени.