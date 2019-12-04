Facebook создал путеводитель по российскому театру

Facebook запустила «Путеводитель по театральному миру России », основанный на предложениях тематических сообществ социальной сети, говорится в пресс-релизе компании.

«Путеводитель от Facebook показывает, каким разнообразным может быть театральное искусство — как офлайн, так и онлайн, как быстро новые технологии и идеи проникают на сцену», — поделилась театральный критик, эксперт фестиваля «Золотая маска» Анна Ильдатова.

Гид включает в себя не только классические постановки, вроде «Щелкунчика» в Большом театре, но и экспериментальные, которые значительно превалируют над первыми, причем в жанре «променада».

Среди них — нашумевший аудиоспектакль «Рок-Тверская» об истории взлета русского рока в 90-е годы, созданный студией «История будущего» Михаила Зыгаря совместно с Facebook и Instagram. В отличие от традиционных постановок «Мобильный художественный театр» или просто МХТ (не путать с МХТ им. А. П. Чехова) привлекает зрителей не только громкими именами (Кирилл Серебренников, Алиса Хазанова, Чулпан Хаматова), но и технологиями.

Для обывателя подобный проект в диковинку: для того чтобы послушать постановку, нужно скачать приложение, а декорациями в этом случае выступают городские пейзажи. В ходе спектакля зрителям предлагают погрузиться в сюжет благодаря видеоконтенту, размещенному в соцсетях.

Подобные трансмедийные проекты набирают огромную популярность. Например, создатель «Импресарио» Федор Елютин адаптирует лучшие образцы современного европейского экспериментального театра для российского зрителя. Правда, в центре всего действа оказываются не глаза, а уши — следуя за голосом, участники все время находятся в движении.

Спектакли-променады как особый интерактивный жанр предлагают зрителю воспринимать искусство в движении. Благодаря нему обычная прогулка превращается в своего рода квест, где зритель становится не посторонним наблюдателем, а активным участником происходящего. Это, по мнению режиссера петербургского сайт-специфик-театра «Театра. На вынос» Максима Карнаухова, позволяет ему по-другому взглянуть на город.

«Обычно во время прогулки нас окружает хаотичный и бессмысленный поток информации, но в променаде он укладывается в драматургию, в определенный порядок, ритм, — сказал постановщик «Газете.Ru». — Спектакль-променад — это возможность увидеть город под новым углом, попытка «переоткрыть» городские пространства, наделить их дополнительным смыслом. Интерес к этому формату объясняется отчасти и тем, что люди устали сидеть в креслах».

В этом году «Театр. На вынос» представил цикл спектаклей «Poe.Tri» — прогулок с поэтами по значимым для них местам.

«В спектакле нам было важно познакомить людей с современной поэзий, при этом избавившись от таких устаревших и неинтересных мероприятий как поэтические вечера. В «Poe.Tri» важны не сами стихи, а герой. Этот маршрут — попытка рассказать про человека не словами, а посредством того, чтобы прожить его день, пройти по его местам, посидеть в его любимом кафе или даже выпить его любимой водки в парадной — «побыть в его шкуре», — рассказал Карнаухов.

Помимо экспериментальных форматов, Facebook предлагает спектакли для «голодных глаз», действие которых разворачивается преимущественно на сцене. Здесь и знаменитый «Дон Кихот» Лорана Илера, а также балет «Нуреев» Кирилла Серебренникова, получивший в этом году театральную премию «Золотая маска». В 2017 году постановка художественного руководителя «Гоголь-центра» стала настоящей сенсацией, соединившей в себе сразу несколько жанров — оперу, драму, телешоу и кино.

Плюс путеводителя заключается в том, что среди спектаклей встречаются не только крупные постановки в театрах Москвы и Санкт-Петербурга, но и молодые и независимые проекты. Например, группа «Театр Post», основанная выпускником Российского государственного института сценических искусств Дмитрием Волкостреловым, КАСТ (Команда Актеров Современного Театра), документальный Театр.doc и многие другие.

Впрочем, одной Москвой и Санкт-Петербургом список не ограничился. Так, путеводитель предлагает зрителям обратить внимание на ростовский «Театр 18+». В этом году его спектакль-путушествие «Волшебная страна» получил премию «Золотая маска» в конкурсе «Эксперимент».

Путеводитель был создан в рамках кампании Theatre Going Digital, приуроченной к году театра в России. Цель проекта — поддержать использование современных технологий в театрах, а также популяризации отечественной культуры за рубежом.

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