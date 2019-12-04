Систему работы госрезерва усовершенствуют 

В России хотят усовершенствовать систему работы государственного материального резерва, а также повысить эффективность использования его запасов. Соответствующий законопроект Госдума уже приняла в первом чтении, а 4 декабря документ планирует рассмотреть Комитет палаты по экономической политике.
Важно, что проект раскрывает такие понятия как «формирование государственного резерва», «накопление материальных ценностей в государственном резерве», «обслуживание запасов государственного резерва», а также уточняет и разъясняет другие используемые в законодательстве термины и определения.
Кроме того, уточняется назначение госрезерва. Также определяются специальные обеспечительные меры по предупреждению или локализации эпидемий, эпизоотии и радиационного заражения, выпуск материальных ценностей на основании поручений Правительства РФ.
Изменения предлагается внести и в круг обязанностей ответственных хранителей. Так, при разбронировании матценностей из госрезерва, они должны будут только хранить их, но не освежать или заменять.
Также законопроектом с 6 месяцев до 1 года предлагается увеличить срок, на который могут быть заимствованы матценности по решению руководителя Росрезерва. «Подтверждением обеспечения заемщиком своих обязательств по возврату ценностей являются наличие банковской гарантии или внесение денежных средств на специализированный счет», — сказано в пояснительной записке к документу.
Там также уточняется, что для законодательного урегулирования вопросов, связанных с порядком установления норм естественной убыли при хранении и транспортировке материальных ценностей в организациях, входящих в систему государственного резерва, предусматривается возложить полномочия по разработке и утверждению указанных норм на Росрезерв по согласованию с Правительством.