Систему работы госрезерва усовершенствуют

России хотят усовершенствовать систему работы государственного материального резерва, а также повысить эффективность использования его запасов. Соответствующий законопроект Госдума уже приняла в первом чтении, а 4 декабря документ планирует рассмотреть Комитет палаты по экономической политике.

Важно, что проект раскрывает такие понятия как «формирование государственного резерва», «накопление материальных ценностей в государственном резерве», «обслуживание запасов государственного резерва», а также уточняет и разъясняет другие используемые в законодательстве термины и определения.

Кроме того, уточняется назначение госрезерва. Также определяются специальные обеспечительные меры по предупреждению или локализации эпидемий, эпизоотии и радиационного заражения, выпуск материальных ценностей на основании поручений Правительства РФ

Изменения предлагается внести и в круг обязанностей ответственных хранителей. Так, при разбронировании матценностей из госрезерва, они должны будут только хранить их, но не освежать или заменять.

Также законопроектом с 6 месяцев до 1 года предлагается увеличить срок, на который могут быть заимствованы матценности по решению руководителя Росрезерва . «Подтверждением обеспечения заемщиком своих обязательств по возврату ценностей являются наличие банковской гарантии или внесение денежных средств на специализированный счет», — сказано в пояснительной записке к документу.

Там также уточняется, что для законодательного урегулирования вопросов, связанных с порядком установления норм естественной убыли при хранении и транспортировке материальных ценностей в организациях, входящих в систему государственного резерва, предусматривается возложить полномочия по разработке и утверждению указанных норм на Росрезерв по согласованию с Правительством.