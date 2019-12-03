Срочник получил четыре года колонии за дедовщину в армии

Волгоградский гарнизонный военный суд приговорил двоих солдат-срочников к тюремным срокам за избиение сослуживца. Один из них получил четыре года колонии, другой — один год колонии-поселения.

По данным арбитража, инцидент произошёл в мае 2019 года, сообщается на его сайте. Военнослужащий Завур Измаилов бил сослуживца по уху, однако дежурный по роте попытался остановить его. Тогда Измаилов и ещё один солдат Аслан Хугаев набросились на младшего сержанта и избили его руками и ногами.

Позднее преступник снова избил своего сослуживца. В результате у пострадавшего произошёл разрыв селезёнки и врачам пришлось её удалить.

Как писал News.ru, ранее юрист Комитета солдатских матерей Александр Латынин заявил, что предоставленные Главной военной прокуратурой данные о количестве насилия в армии явно занижены. По его словам, в организацию ежедневно поступает не меньше трёх сообщений о неуставных отношениях на службе.