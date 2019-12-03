Жительница Ставрополя рассказала о возможном убийстве сына в армии

Солдат из Ставрополя , 19-летний Владимир Кялов, погиб в части под Белгородом на второй день после отправки в армию. По словам его матери, молодого человека могли убить из-за конфликта на почве неуставных отношений.

Как пишет издание NewsTracker со ссылкой на мать Владимира Кялова, незадолго до смерти у солдата могли возникнуть напряжённые отношения со старослужащими или командиром.

Светлана Кялова обнародовала переписку сына с друзьями, из которой следует, что погибший был недоволен частью. Там на следующий день после прибытия его заставили мыть полы, но Владимир сообщил, что не будет этого делать.

Служивый, подкидывай варианты как откосить от мытья полов по умному. Бро, тут драться не вариант, сразу уедешь сказали, — говорится в сообщении Владимира Кялова другу.

Из переписки следует, что у солдата имелся конфликт с сослуживцами.

Я уже качнул с двумя пассажирами, — писал Кялов.

Как пишет «Царьград», 29 ноября о смерти солдата родственникам сообщил командир. По его словам, утром ему якобы стало плохо во время занятий на турнике, после чего молодому человеку вызвали скорую, но врачи не смогли помочь. В настоящее время выясняются обстоятельства трагедии.

Как писал News.ru, с начала 2019 года свыше 100 военнослужащих пострадали от насильственных преступлений. Как считают в Главной военной прокуратуре РФ, зачастую их совершение обусловлено невыполнением младшими и старшими командирами основных требований общевоинских уставов,.

Правозащитники сочли эти данные заниженными.