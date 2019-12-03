Бауманка засекретила лишение кандидатской степени генерала-ракетчика

МГТУ имени Баумана заявили о недопуске журналистов на предстоящее заседание своего диссовета, на котором будет решаться вопрос о лишении кандидатской степени генерал-майора запаса, бывшего начальника Серпуховского филиала Военной академии ракетных войск Алексея Коннова . Заседание будет проводиться по заявлению сообщества «Диссернет», которое обнаружило в диссертации Коннова масштабные заимствования из других работ.

Диссертация «государственность как основа формирования духовных ценностей офицерского корпуса российских вооруженных сил: социально-философский анализ» была защищена Конновым в этом же диссовете в январе 2011 года. «Ряд фрагментов совпадают с текстами других работ с точностью до замены „патриотизм“ на „государственность“, утверждают в „Диссернете“.