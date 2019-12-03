Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
«Люди прыгали из окон»: ЧП в Белгороде
«Люди прыгали из окон»: ЧП в Белгороде
Происшествия
Трамп может отправиться в тюрьму
Трамп может отправиться в тюрьму
США
"Пока эти бабки не сдохнут, у нас все будет ужасно"
"Пока эти бабки не сдохнут, у нас все будет ужасно"
Общество
Названа причина ЧП в Белгороде
Названа причина ЧП в Белгороде
Происшествия

Бауманка засекретила лишение кандидатской степени генерала-ракетчика 

Газета.Ru 5 часов назад
Бауманка засекретила лишение кандидатской степени генерала-ракетчика
Фото: Газета.Ru
В МГТУ имени Баумана заявили о недопуске журналистов на предстоящее заседание своего диссовета, на котором будет решаться вопрос о лишении кандидатской степени генерал-майора запаса, бывшего начальника Серпуховского филиала Военной академии ракетных войск Алексея Коннова. Заседание будет проводиться по заявлению сообщества «Диссернет», которое обнаружило в диссертации Коннова масштабные заимствования из других работ.
Диссертация «государственность как основа формирования духовных ценностей офицерского корпуса российских вооруженных сил: социально-философский анализ» была защищена Конновым в этом же диссовете в январе 2011 года. «Ряд фрагментов совпадают с текстами других работ с точностью до замены „патриотизм“ на „государственность“, утверждают в „Диссернете“.
»На лишение ученой степени допускаются только представители заявителя, и того, кого лишают. Этим отличается регламент защиты диссертации от лишения степени", — заявил «Газете.Ru» председатель диссовета Виталий Ивлев со ссылкой на Департамент аттестации научных кадров Минобрнауки. Согласно приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.11.2017 г. N 1093 диссертационные советы работают «в режиме гласности».
Видео дня. Помочившийся в подъезде мужчина загремел на 12 лет
Газета.Ru: последние новости
Певцов назвал Познера врагом России за поддержку абортов Певцов назвал Познера врагом России за поддержку абортов Задержаны два главаря и семь членов "Хизб ут-Тахрир" в Москве и Челябинске Задержаны два главаря и семь членов "Хизб ут-Тахрир" в Москве и Челябинске В Госдуме оценили идею исключения "площадки" из экзамена на водительские права В Госдуме оценили идею исключения "площадки" из экзамена на водительские права
Комментарии 
Теги:
Другое , Виталий Ивлев , Алексей Коннов , МГТУ им. Баумана , Минобрнауки , Газета.Ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Люди прыгали из окон»: ЧП в Белгороде
«Люди прыгали из окон»: ЧП в Белгороде 7
Трамп может отправиться в тюрьму
Трамп может отправиться в тюрьму 13
«Пока эти бабки не сдохнут, у нас все будет ужасно»
«Пока эти бабки не сдохнут, у нас все будет ужасно» 36
Названа причина ЧП в Белгороде
Названа причина ЧП в Белгороде 36
Жители Коми возят гробы на санях из-за нечищенных дорог
Жители Коми возят гробы на санях из-за нечищенных дорог 18
Видео
Дело MH17: «ценного свидетеля» снова объявили в розыск
02:21
Дело MH17: «ценного свидетеля» снова объявили в розыск
В мире Украина
Макрон предложил формулу нового ракетного договора
03:11
Макрон предложил формулу нового ракетного договора
Армия Ближний Восток
Дудь оправдался за провальное интервью с Киселевым
00:28
Дудь оправдался за провальное интервью с Киселевым
Общество
ЧП в Белгороде: от взрыва рухнула часть дома
00:26
ЧП в Белгороде: от взрыва рухнула часть дома
Происшествия
Россиян арестовали в США за попытку обойти санкции
00:45
Россиян арестовали в США за попытку обойти санкции
США Происшествия
Зеленскому предъявили требования по переговорам с РФ
02:48
Зеленскому предъявили требования по переговорам с РФ
В мире Украина
Раскрыты новые подробности убийства ребенка сектантами
00:53
Раскрыты новые подробности убийства ребенка сектантами
Происшествия
Желающим стать гражданами РФ украинцам помогут миллионами
00:45
Желающим стать гражданами РФ украинцам помогут миллионами
Политика
Установлены личности всех погибших в жутком ДТП в РФ
01:06
Установлены личности всех погибших в жутком ДТП в РФ
Происшествия
Лукашенко поможет европейской стране встать с колен
04:27
Лукашенко поможет европейской стране встать с колен
СНГ В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение