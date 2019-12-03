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Актер Певцов обвинил Познера в желании уничтожить Россию 

Lenta.ru + ещё 9 1 час назад
Актер Певцов обвинил Познера в желании уничтожить Россию
Фото: Lenta.ru
Актер Дмитрий Певцов назвал журналиста Владимира Познера врагом России, который хочет, чтобы страна вымерла. Об этом сообщает «Царьград».
Артиста возмутило то, что Познер окрестил противников абортов мракобесами, а также выступил в поддержку представителей ЛГБТ. «На мой взгляд, придумано про 10 процентов рождающихся, так сказать, с гомосексуальными наклонностями. Это вранье, и это говорит о том, какой он на самом деле был биолог», — прокомментировал слова телеведущего Певцов. Он назвал гомосексуальность чудовищной болезнью и божьей карой.
Актер заявил, что у Познера есть гражданство Израиля и Франции (на самом же деле у журналиста три гражданства: российское, французское и американское — прим. «Ленты.ру»). По мнению Певцова, это говорит о том, что телеведущего не волнует судьба страны. «И чем хуже будет в России, тем ему будет приятней и лучше, это совершенно оправдывает такой его взгляд. Человек не любит то место, где он живет. И если это место будет вымирать — ему будет приятнее», — заключил артист.
В сентябре Дмитрий Певцов признался, что считает председателя совета министров СССР Иосифа Сталина одним из величайших людей в истории России. Актер заявил, что именно при Сталине началось строительство сильного государства.
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Теги:
Другое , Дмитрий Певцов , Владимир Познер , Lenta.ru
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