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В ООН оценили роль РФ в урегулировании арабо-израильского конфликта 

News.ru + ещё 2 5 часов назад
В ООН оценили роль РФ в урегулировании арабо-израильского конфликта
Фото: News.ru
Совместная работа ООН и России по урегулированию арабо-израильского конфликта является очень конструктивной. Такую позицию озвучил специальный координатор всемирной организации по ближневосточному урегулированию Николай Младенов.
Я считаю работу с Россией, которая является одним из членов ближневосточного «квартета» наряду с США, ООН и ЕС, очень конструктивной. Это четыре посредника, их задача — поиск решения конфликта. Особенно важно, что мы поддерживаем международное право с помощью уже принятых резолюций, — цитирует Младенова ТАСС.
Представитель ООН также признался, что высоко ценит поддержку СБ ООН работы в Газе, которая особенно актуальна.
РФ всегда активно взаимодействовала со всеми палестинскими фракциями, поддерживая единство. Обсуждение палестинских выборов также представляет особую важность, — считает Младенов.
Как писал News.ru, 18 ноября госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что в Вашингтоне больше не считают поселения израильтян на Западном берегу реки Иордан незаконными. После этого израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху поблагодарил Соединённые Штаты за это, а позднее обсудил с главой Белого дома Дональдом Трампом планы по захвату Тель-Авивом арабской территории.
Заявление главы Помпео заставило Палестину инициировать созыв экстренного заседания Лиги арабских государств.
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Теги:
Другое , Майкл Помпео , Николай Младенов , Биньямин Нетаньяху , Дональд Трамп , ЕС , Совбез ООН , Лига арабских государств , ООН , ИТАР-ТАСС , США
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