Депутат рассказал, как «тёмная сторона» интернета влияет на уровень преступности

Скрытая интернет-сеть, известная как даркнет, где все коммуникации анонимы и зашифрованы, давно стала виртуальным прибежищем преступного мира. Здесь совершаются сотни незаконных операций, в том числе процветает торговля наркотиками.

Эта «темная сторона» интернета влияет и на реальную жизнь: беззаконие выплёскивается на наши улицы, отмечает член думского комитета по бюджету и налогам Виктор Зубарев . Его опасения разделяют и другие депутаты. В понедельник, 2 декабря, в Госдуме состоятся парламентские слушания об угрозах даркнета.

По словам Зубарева, стремительное развитие технологий имеет свою обратную сторону: прежние методы борьбы с преступностью также стремительно устаревают, и не всегда правоохранительные органы поспевают за новыми тенденциями преступного мира.

«В интернете существует «темная» сторона, даркнет — скрытая интернет-сеть, все коммуникации в которой зашифрованы, — привёл он пример. — Полная анонимность способствует тому, что люди пользуются ею для незаконных операций — торговлей наркотиками, оружием, порнографией и многим другим. Всё это беззаконие выплескивается на улицы, преступность осваивает новые способы и площадки для зарабатывания денег».

2 декабря законодатели соберутся, чтобы обсудить важнейшие интернет-угрозы, стоящие сегодня перед государством. В ходе слушаний парламентарии намереваются выработать методы борьбы с незаконной торговлей в даркнете, а также обсудят изменения в антинаркотической политике России. Планируется, что все предложения, высказанные в ходе слушаний, затем будут систематизированы в законодательных инициативах.

«Цифры вовлечённости россиян в наркотрафик, в производство и покупку запрещённых веществ просто шокируют, — поделился Зубарев. — Даркнет ежедневно прирастает новыми пользователями».

Соответственно, рассуждает он, нужны не только современные методы борьбы с ними, но и система комплексных мер, позволяющих оперативно реагировать на новые вызовы.

Важно также разработать и актуальную систему профилактики, добавил депутат. По его мнению, совместно с педагогами, психологами, родителями нужно искать общий язык с молодёжью — потому что именно на молодых приходится самый тяжёлый «сетевой удар».