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Депутат рассказал, как «тёмная сторона» интернета влияет на уровень преступности 

Парламентская газета 1 час назад
Как «тёмная сторона» интернета влияет на уровень преступности
Фото: Парламентская газета
Скрытая интернет-сеть, известная как даркнет, где все коммуникации анонимы и зашифрованы, давно стала виртуальным прибежищем преступного мира. Здесь совершаются сотни незаконных операций, в том числе процветает торговля наркотиками.
Эта «темная сторона» интернета влияет и на реальную жизнь: беззаконие выплёскивается на наши улицы, отмечает член думского комитета по бюджету и налогам Виктор Зубарев. Его опасения разделяют и другие депутаты. В понедельник, 2 декабря, в Госдуме состоятся парламентские слушания об угрозах даркнета.
По словам Зубарева, стремительное развитие технологий имеет свою обратную сторону: прежние методы борьбы с преступностью также стремительно устаревают, и не всегда правоохранительные органы поспевают за новыми тенденциями преступного мира.
«В интернете существует «темная» сторона, даркнет — скрытая интернет-сеть, все коммуникации в которой зашифрованы, — привёл он пример. — Полная анонимность способствует тому, что люди пользуются ею для незаконных операций — торговлей наркотиками, оружием, порнографией и многим другим. Всё это беззаконие выплескивается на улицы, преступность осваивает новые способы и площадки для зарабатывания денег».
2 декабря законодатели соберутся, чтобы обсудить важнейшие интернет-угрозы, стоящие сегодня перед государством. В ходе слушаний парламентарии намереваются выработать методы борьбы с незаконной торговлей в даркнете, а также обсудят изменения в антинаркотической политике России. Планируется, что все предложения, высказанные в ходе слушаний, затем будут систематизированы в законодательных инициативах.
«Цифры вовлечённости россиян в наркотрафик, в производство и покупку запрещённых веществ просто шокируют, — поделился Зубарев. — Даркнет ежедневно прирастает новыми пользователями».
Соответственно, рассуждает он, нужны не только современные методы борьбы с ними, но и система комплексных мер, позволяющих оперативно реагировать на новые вызовы.
Важно также разработать и актуальную систему профилактики, добавил депутат. По его мнению, совместно с педагогами, психологами, родителями нужно искать общий язык с молодёжью — потому что именно на молодых приходится самый тяжёлый «сетевой удар».
«При этом они куда быстрее взрослых проникают в теневые коммуникации, где их уже ждут предложения, соблазняющие лёгким заработком. Или стыдят. Мол, «все вокруг уже пробовали». И если они соглашаются — это значит, что мы, взрослые, не доработали», — полагает Виктор Зубарев.
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Теги:
Другое , Виктор Зубарев , Госдума , МВД
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