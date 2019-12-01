Любовница Петросяна тратит по 130 тысяч рублей в день

Могла ли думать мама тулячки Танечки Брухуновой, что дочка вырастет и станет словно сыр в масле кататься. Причем не надо будет ломать голову, как заработать. Милой Танюше само приплыло. Нужно было только оказаться в нужном месте в нужный час. А именно — познакомиться с пожилым юмористом Петросяном.

На минувшей неделе Брухунова показала колечко на безымянном пальце. От Dior. Видимо, 74-летний Евгений Ваганович созрел-таки для серьезного шага.

Колечко вполне себе скромненькое: латунь с золотистым покрытием, бусины из драгсмолы, кристаллы. 30 тыс. руб. в фирменном бутике Dior. Жмот Ваганыч, скажете. Вовсе нет. Просто Таня не очень любит украшения. За исключением винтажных брошей, которые покупает там, где Петросян приобретает дорогущую антикварную мебель. Если верить соцсетям, где Брухунова выдает едва ли не ежечасные отчеты о том, что сделала, где поела, как провела вечер и какой крем намазала на вполне себе аппетитные ягодицы, Татьяна — человек с высокими духовными ценностями. То есть за дешевкой не гоняется и если и выбирает масс-маркет типа Zara, то исключительно оригинальные коллаборационные модели. Самая большая страсть музы сатирика — французская косметика. Крема, шампуни, зубные пасты коробками приходят ей едва ли не каждый день по почте. Рассказывая подписчикам о том, насколько чудодейственны эти средства, Таня раз по пять подчеркивает, что это не реклама, а значит, куплено за деньги. Одна коробочка вполне потянет тысяч на 30 — 40.

Обедает Татьяна исключительно в гостинице «Националь», в одном из самых пафосных ресторанов Москвы — «Dr. Живаго», меньше 3 — 5 тыс. руб. там не оставляет. После трапезы — легкий ободряющий шопинг. Ну, в качестве фитнеса. То есть вместо него. Думаете, куда идет? Что поблизости от «Националя»? Правильно — ГУМ! Шмоточный универмаг с «самолетными» ценами — если сильно постараться, за «пятерку» вряд ли даже булавку там найдете.

Вечер Татьяна проводит культурно — в театре или на выставке. Потом — обязательно в кафейню (это еще тысячи три).

Передвигается исключительно на такси и дико психует, потому что в последнее время водители ждут ее не там, где нужно. Страшная печалька, согласны?:)))

Короче, если посчитать бесконечные бездумные траты Брухуновой, то получится, что Петросяну она обходится в день тысяч в 130.

— Мне нравится всё красивое. Я не бегаю за материальным, — отмазывается Татьяна, скромно опустив черносмородиновые глазки.

А ложась за полночь в уютную кроватку на шикарное французское белье, она докладывает: валюсь, мол, с ног — сильно устала. Да-а-а-а, как же тяжела и неказиста жизнь музы известного артиста!