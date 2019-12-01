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«Четвертая беременность»: Седокова спровоцировала новую волну слухов 

Teleprogramma.pro + ещё 2 1 час назад
«Четвертая беременность»: Седокова спровоцировала новую волну слухов
Фото: Teleprogramma.pro
Певица Анна Седокова недавно выступала в одном из ночных клубов столицы. Для выхода в свет она выбрала черное обтягивающее платье и шляпку в тон.
больше по теме «Заставила меня полюбить то, что я ненавидела»: Седокова исполнила заветную мечту дочериАртистка обожает своих детей и доказывает это при любом удобном случае. Все свое свободное время она посвящает именно им, стараясь подарить наследникам незабываемое детство.
Поклонники первым делом обратили внимание на округлившийся живот звезды, который четко просматривается на появившихся в Интернете кадрах. Конечно, первая мысль, которая может прийти в голову — исполнительница находится в интересном положении. «Либо Аня хорошо поела, либо это четвертая беременность», — недоумевают фолловеры. К слову, сама Седокова не спешит давать комментарии на этот счет. Тем не менее, ранее она неоднократно говорила, что в будущем планирует завести еще детей.
Очевидно, что отцом предполагаемого малыша станет новый возлюбленной знаменитости — баскетболист Янис Тимма. Буквально месяц назад молодые люди официально объявили о статусе их отношений.
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Теги:
Другое , Анна Седокова , Янис Тимма
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