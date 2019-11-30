Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Российские войска атаковали в Сирии
Российские войска атаковали в Сирии
Происшествия
Украина заявила о победе над Россией
Украина заявила о победе над Россией
Оружие
Украина собралась «принять пару областей» России
Украина собралась «принять пару областей» России
В мире
На Украине ответили на угрозу России о распаде страны
На Украине ответили на угрозу России о распаде страны
В мире

Опубликованы кадры места, где, вероятно, было спрятано тело ребенка в Екатеринбурге 

ТК «Звезда» + ещё 10 30 ноября 2019
Опубликованы кадры места, где, вероятно, было спрятано тело ребенка в Екатеринбурге
Фото: ТК «Звезда»
Девятилетнего мальчика после убийства спрятали лесопарке у озера.
Изуродованное тело 9-летнего мальчика было найдено в Екатеринбурге у озера в одном из лесопарков Чкаловского района на юго-западе города. Предположительные кадры места трагедии появились в распоряжении «Звезды».
Ранее сообщалось, что следователи проверили квартиру в одном из домов, где семья убитого снимала квартиру и, предположительно, был убит ребенок.
Тело мальчика сотрудники правоохранительных органов обнаружили 28 ноября. Задержанная мать ребенка, гражданка Белоруссии, а также отец мальчика, по предварительным данным, издевались над ним. По данным местного СМИ, смерть ребенка наступила в результате асфиксии из-за кляпа во рту.
Видео дня. Проучил: полицейский разбил стекло в маршрутке
ТК «Звезда»: последние новости
Финские матросы исполнили танец диснеевских героев и стали звездами Сети Финские матросы исполнили танец диснеевских героев и стали звездами Сети Все утонуло, морозы, еды нет: Тулун на грани катастрофы вопреки клятвам и обещаниям Все утонуло, морозы, еды нет: Тулун на грани катастрофы вопреки клятвам и обещаниям Ветлицкая призналась, что воровала еду и собирала бутылки Ветлицкая призналась, что воровала еду и собирала бутылки 
Теги:
Другое , Убийство , МВД , Екатеринбург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские войска атаковали в Сирии
Российские войска атаковали в Сирии 39
Украина заявила о победе над Россией
Украина заявила о победе над Россией 528
Украина собралась «принять пару областей» России
Украина собралась «принять пару областей» России 521
На Украине ответили на угрозу России о распаде страны
На Украине ответили на угрозу России о распаде страны 99
Россиянка погибла в Турции
Россиянка погибла в Турции 8
Видео
РФ и Украина: каковы шансы восстановления отношений
02:38
РФ и Украина: каковы шансы восстановления отношений
В мире Конфликты
Россия напугала США мощным сталинским проектом
03:04
Россия напугала США мощным сталинским проектом
Общество
В Крыму ответили на заявления о рекордной смертности
01:19
В Крыму ответили на заявления о рекордной смертности
Общество
Саакашвили пожалел о своей ошибке
03:03
Саакашвили пожалел о своей ошибке
В мире Кавказ
В Токио потребовали вернуть южные Курилы
05:00
В Токио потребовали вернуть южные Курилы
В мире Политика
Советы Зеленскому насчет Путина назвали токсичными
02:05
Советы Зеленскому насчет Путина назвали токсичными
Политика В мире
Украинский снайпер убил двоих военных в ДНР
03:54
Украинский снайпер убил двоих военных в ДНР
Армия В мире
Учёные заявили о рекордной смертности крымчан за 5 лет
01:19
Учёные заявили о рекордной смертности крымчан за 5 лет
Общество
Кремль раскрыл тему переговоров Путина и Зеленского
01:31
Кремль раскрыл тему переговоров Путина и Зеленского
Политика
«Подавление голосов»: США раскритиковали Россию
03:29
«Подавление голосов»: США раскритиковали Россию
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение