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Сын Никаса Сафронова не станет судиться с пассажиром из-за видео в туалете 

АиФ Казань + ещё 3 3 часа назад
Сын Никаса Сафронова не станет судиться с пассажиром из-за видео в туалете
Фото: АиФ Казань
Сын художника Никаса Сафронова Лука не станет судиться с пассажиром, снявшим на видео инцидент, который произошел с ним в туалете самолета, передает РИА Новости.
Сергей Жорин сказал, что очень давно знает Луку, и не думает, что он будет искать человека, который выложил это фото, выигрывать у него суд.
— Он очень отходчивый человек, добрый, — считает адвокат. — Заводится, потом успокаивается. Кроме того он (Лука — Ред.) может разве что 50 тысяч рублей выиграть за нарушение права на изображение. Ну, предположим, еще 50 тысяч рублей — за вмешательство в частную жизнь. И все.
Напомним, инцидент случился, когда музыкант летел в Москву из Казани, где давал в День матери благотворительный концерт в детдоме. В Интернете появилось видео, на котором видно, как он не может покинуть кабинку туалета, и ему помогают люди. Это произошло во время подготовки самолета к посадке.
Пианист назвал негодяем того, кто сделал такую запись. Ведь вместо того чтобы помочь людям, пытавшимся его вытащить, снимал происходящее на телефон. Лука заявил, что намерен судиться с пассажиром, снявшим инцидент на видео, и заставить его выплатить штраф за такое отношение к человеку, оказавшемся в беспомощном положении.
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Теги:
Другое , Сергей Жорин , РИА Новости
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