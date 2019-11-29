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Адвокат Мары Багдасарян планирует обратиться к Путину 

Вечерняя Москва 31 минуту назад
Мара Багдасарян намерена обратиться к Путину
Фото: @049mara
Стритрейсерша Мара Багдасарян рассказала о безуспешной попытке вновь получить водительские права. Об этом она написала в своем аккаунте в Instagram. <br/>
Девушка отметила, что в августе предпринимала попытку восстановить права, подготовив для этого весь пакет документов, справок и медицинских заключений. Однако в автошколе была учреждена специальная комиссия, которая в отсутствие Багдасарян приняла решение о невыдаче ей прав в связи с состоянием здоровья.
Посмотреть эту публикацию в Instagram

И все таки водительские права… По окончанию всего этого безумства, которое произошло с моим отцом, только сейчас я понимаю, что это была ни случайность, ни ошибка. Это спланированная акция с целью противостояния мне. Как я уже говорила, в августе я совершила попытку вновь получить водительские права. У меня все для этого было. На руках все документы, необходимые справки и заключения врачей. Со всем этим я обратилась в автошколу. Но права так и не получила. В школе создали какую— то комиссию (такую же непонятную как и у моего отца, которая лишила его гражданства), эта комиссия без моего присутствия решила, что я не подхожу им по состоянию здоровья и отказали мне в выдаче прав. Сделали такие вводы ни на чем! Тогда как у меня полученные справки и заключения из государственных лечебных учреждений! Почему они решили, что могут творить произвол? При этом мне на руки не выдали больше никаких документов, и даже заключения этой комиссии. Опять же как и в случае с моим отцом?! Все тоже самое. Только сейчас я понимаю, что из боязни, что я буду требовать свои права, имея законные основания, и в этой борьбе, естественно, меня будет поддерживать мой отец, они решили его «устранить». Спасибо, что не получилось … Мой адвокат Давид Кемулария намерен подать жалобу и обратиться к Президенту с просьбой провести расследование по факту этого беспредела и работы комисси, которая не имея права, аннулировала мои медицинские справки из государственных поликлиник, а также комиссии, которая лишила моего отца гражданства. Надеюсь, что президент даст команду о проведении проверок в отношении этих органов и те, кто натворил это, будут нести ответственность за свой непрофессионализм и некомпетентность! А также за гонение в отношении нашей семьи!

Публикация от  Mara Bagdasaryan (@049mara)

— По окончании всего этого безумства, которое произошло с моим отцом, только сейчас я понимаю, что это была ни случайность, ни ошибка. Это спланированная акция с целью противостояния мне, — заключила Багдасарян и подчеркнула, что ее адвокат собирается обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой провести расследование «по факту этого беспредела».
Напомним, Мара Багдасарян неоднократно привлекалась к ответственности за нарушение прав дорожного движения и в итоге была лишена водительских прав.
Ранее стало известно, что отца Мары Багдасарян лишили российского гражданства.
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Теги:
Другое , Мара Багдасарян , Владимир Путин
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