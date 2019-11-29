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В подмосковных Люберцах открыли Академию Снегурочек
Говорит Москва
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1 час назад
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Обучение рассчитано на два дня: в ней есть танцы, игры и конкурсы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
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