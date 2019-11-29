Певицу и блогера Алину Ботановну задержали на Красной площади

В минувший четверг известная блогер и певица Алина Ботановна была задержана. Причина оказалась довольно странной — девушка вышла на Красную площадь с плакатом своего супруга и принялась агитировать всех встречных голосовать за ее мужа на ближайших выборах. Как потом оказалось, все это было лишь шуткой, но сотрудников правоохранительных органов этот ответ не устроил, после чего блогера увезли в отделение.

Портал Teleprogramma.pro связался с Алиной и выяснил, что же произошло на самом деле: «Муж отреагировал на все происходящее с юмором, совершенно спокойно воспринял информацию о том, что нас забрали и не переживал, что все будет плохо, а вот я испугалась, потому что для меня это было впервые. Не знала когда это закончится и как долго меня здесь продержат.

Главное, из-за чего я переживала, это сын, который ждал меня в детском саду, это главное, что меня волновало, потому что забрать ребенка из детского сада можно либо по доверенности, либо по пропуску, которые были только у нас. Поэтому я попросила сотрудников полиции отпустить меня как можно скорее. Подписчики в социальных сетях поддержали меня и тоже недоумевали над ситуацией, ведь это была просто шутка» — рассказала нам Алина Ботановна.

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