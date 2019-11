Twitter проведет чистку неактивных аккаунтов

Twitter начал рассылать уведомления пользователям о готовящейся масштабной чистке неиспользуемых аккаунтов, сообщает портал Engadget. Если юзер не хочет, чтобы его аккаунт был удален, необходимо авторизоваться в системе к 11 декабря 2019 года. Это касается тех, кто не заходил в свой профиль свыше полугода. Сообщается, что это первая подобная чистка в истории компании.

В компании отметили, что чистка являет собой попытку «предоставлять более точную, проверенную информацию», на которую пользователи смогут ссылаться. Подробности этого плана неизвестны, но предположительно это поможет более оперативно находить нужных людей и их сообщения вместо того, чтобы продираться через огромное количество заброшенных аккаунтов.

Кроме того, отключение неиспользуемых профилей усложнит жизнь злоумышленникам, которые взламывают такие аккаунты, чтобы впоследствии использовать их в своих целях.

Так как жертва давно не пользуется Twitter, то она может и не знать, что ее взломали, а ее страница участвует в мошеннической схеме.

Для того, чтобы обезопасить свой аккаунт от удаления, нужно просто залогиниться, утверждают в администрации Twitter. Публиковать что-то новое не требуется, так что изображать мнимую активность не придется. Несмотря на то, что дедлайн назначен на 11 декабря, в пресс-службе компании отметили, что чистка займет «несколько месяцев», так что масштабного освобождения логинов утром 12 декабря ждать не приходится.

Однако, существует большое количество пользователей, которые не имеют возможности сохранить свои аккаунты — например, умершие или те, кто находится на длительном лечении в больнице.

Таким образом, их профили могут быть удалены безвозвратно, включая все их архивные публикации. Это касается и тех популярных аккаунтов, которые имеют культурную ценность, но больше не ведутся.

Horrified and scared to think I'll lose traces of my dead partner, or my dead friends. It should be possible to free up usernames without eradicating the work and words of those who are no longer around. — General Elainovision 2019 (@scattermoon) November 26, 2019

«Я ужасно боюсь думать о том, что могу потерять связь со своим умершим партнером и друзьями. Должен быть другой способ освободить имена пользователей, чтобы не уничтожать работу и слова тех, кого уже нет рядом», — пишет пользователь @scattermoon.

По ее словам, она не может определиться, что хуже — что Twitter не принял в расчет аккаунты умерших пользователей при принятии такого решения, или что компания все просчитала и решила, что принудительное удаление цифрового наследия станет всеобщим благом.

«Меня бесит, что наша коммуникация находится в руках других людей», — заключила девушка.

Как сообщили Engadget в пресс-службе Twitter, руководство рассматривает способы, чтобы увековечить аккаунты умерших, но пока не сообщает, как именно это будет выглядеть.

Известно, что чистка не повлияет на совокупную аудиторию Twitter, так как компания учитывает только тех юзеров, которые авторизуются в системе по меньшей мере раз в сутки. Согласно актуальной сентябрьской статистике, количество активных пользователей Twitter составляет 145 млн человек.

В октябре 2019 года стало известно, что администрация Twitter «случайно» слила телефонные номера и электронные адреса своих пользователей рекламодателям.

«Мы обнаружили, что ваши e-mail-адрес и мобильный телефон, предоставленные нам из соображений безопасности (например, двухфакторной аутентификации), могли быть случайно использованы для маркетинговых целей», — сообщила администрация сервиса, добавив, что произошла ошибка, за которую она приносит свои извинения.

«Мы не можем сказать наверняка, сколько людей пострадало из-за этого, но в попытке быть честными и прозрачными мы хотим уведомить об этом каждого. Персональные данные не передавались за пределы компании нашим партнерами, либо другим третьим лицам. Начиная с сентября, когда мы озаботились этой проблемой, номера мобильных телефонов и электронные адреса не используются для рекламы. Нам очень жаль, что это произошло, и мы предпринимаем меры, чтобы такое не повторилось», — сообщили в Twitter.