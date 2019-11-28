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Политика

Анна Семенович рассказала, как стала «Блестящей» 

Teleprogramma.pro + ещё 2 41 минуту назад
Анна Семенович рассказала, как стала «Блестящей»
Фото: Teleprogramma.pro
Во время выпуска шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» приглашенная гостья Анна Семенович с удовольствием рассказала секреты, о которых не знают даже многие из ее самых преданных поклонников.
Певица попала в шоу-бизнес совсем молодой, ей было чуть больше двадцати. Ранее главной целью в жизни Анны был спорт, но травма поставила крест на карьере, так что пришлось думать о смене обстановки.
Харизматичная и, главное, очень уверенная в себе Семенович решила попробовать себя на телевидении, где ее талант сразу же разглядели, сделав сначала ведущей спортивных передач, а после дав доступ к миру шоу-бизнеса.
По счастливому стечению обстоятельств именно Анна брала интервью у группы «Блестящие», после которого ее сразу же заметили продюсеры и пригласили присоединиться к звездному составу группы.
Семенович с раннего детства любила петь, так что влилась в коллектив без проблем, а называть ее стали «блестящая Анна», из-за искреннего позитива и внутреннего сияния девушки. Впрочем, в свои 39 лет Семенович так ни разу и не была замужем, но в новом выпуске шоу «Секрет на миллион» Лера Кудрявцева сможет раскрыть секрет приглашенной звезды, а может даже и решить проблему Анны. Об этом ведущая рассказала в своей авторской колонке на портале Teleprogramma.pro.
больше по теме Лера Кудрявцева: «Анна Семенович призналась, почему плачет по ночам»30 ноября в 21:00 в рамках ток-шоу «Секрет на миллион» на НТВ смотрите продолжение беседы с Анной Семенович.
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Теги:
Другое , Лера Кудрявцева , Анна Семенович , НТВ
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