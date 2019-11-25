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Рамзес и Ричард: во Владивостоке определились с именами для львят в зоопарке 

Вести.Ru 2 часа назад
Рамзес и Ричард: во Владивостоке определились с именами для львят в зоопарке
Фото: Вести.Ru
Как передают «Вести: Приморье», предложить свои варианты могли все подписчики на страницу зоосада в соцсети. Выборы имен для малышей продолжались неделю.
Львята появились на свет у Астры и Гефеста, оба — мужского пола. Как известно, информацию о радостном событии в числе первых передали именно «Вести: Приморье». В результате сотрудники зоосада остановились на 24 именах. Из них уже пользователи выбрали два «королевских». Немного отстали от победителей Нео, Самсон и Лео. Любители животных проявили небывалую активность: в целом пришлось прочитать и отсортировать 1300 комментариев.
Те, кто первыми предложил выбранные в итоге клички, в качестве награды смогут посетить зоопарк бесплатно по пригласительным билетам. Напоминаем, Рамзесами были фараоны в Древнем Египте, а среди английских королей было много Ричардов.
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Теги:
Другое , Владивосток
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