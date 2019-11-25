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Женщина восемь дней была заточена в ванной без доступа к еде 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Женщина восемь дней провела в ванной без еды
Фото: globallookpress.com
Жительница английского города Лафборо, графство Лестершир, на восемь дней застряла в ванной комнате своего дома. Об этом сообщает издание The Mirror.
Женщина в возрасте около 75 лет оказалась заперта в ванной комнате без доступа к еде. Чтобы выжить, ей приходилось пить воду из-под крана.
20 ноября в полицию обратились граждане с сообщением о том, что они беспокоятся о состоянии пожилой жительницы города. Полицейские приехали по адресу, где находился ее дом. Чтобы проникнуть внутрь, им пришлось сломать дверь. Хозяйку обнаружили в ванной комнате.
Правоохранители освободили женщину из заточения и вызвали врачей, чтобы те провели ей медицинское обследование. Сотрудники медслужбы госпитализировали пострадавшую. В полиции подчеркнули, что хозяйка дома была голодна, но в целом ее здоровье было в порядке.
Ранее сообщалось, что в бельгийской провинции Льеж женщина шесть дней выживала в запертой машине без еды и воды во время сильной жары. 45-летняя Корин Бастид не могла выбраться из автомобиля или добраться до телефона после того, как повредила позвоночник, попав в аварию и съехав в лесную канаву.
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