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Утечка нефти произошла после аварии танкера в Черном море: видео 

ТК «Звезда» + ещё 4 41 минуту назад
Утечка нефти произошла после аварии танкера в Черном море: видео
Фото: ТК «Звезда»
Судно уже наполовину ушло под воду. При этом из корабля продолжают вытекать нефтепродукты.
Ситуация в районе крушения танкера «Делфи» в Одесском заливе существенно ухудшилась. На месте происшествия зафиксирована утечка нефти.
По словам заместителя начальника Госэкоинспекции Крымско-Черноморского округа Николая Гаврикова, концентрация нефтепродуктов в 90 раз превышает норму.
Кадры с места публикует телеканал «Звезда». На ролике видно, что судно лежит на боку, причем на половину уйдя под воду.
Первая проба воды, которая была взята в районе пляжа «Дельфин», показывала превышение в 53 раза, уточняет издание «Думская».
В настоящее время специалисты продолжают наблюдение за экологической обстановкой.
Танкер «Делфи» под флагом Молдавии сел на мель в ночь на пятницу, 22 ноября. В результате сильного шторма судно сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы.
На борту танкера находился экипаж из 15 человек. Все они были эвакуированы.
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Теги:
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