Утечка нефти произошла после аварии танкера в Черном море: видео

Судно уже наполовину ушло под воду. При этом из корабля продолжают вытекать нефтепродукты.

Ситуация в районе крушения танкера «Делфи» в Одесском заливе существенно ухудшилась. На месте происшествия зафиксирована утечка нефти.

По словам заместителя начальника Госэкоинспекции Крымско-Черноморского округа Николая Гаврикова, концентрация нефтепродуктов в 90 раз превышает норму.

Кадры с места публикует телеканал «Звезда». На ролике видно, что судно лежит на боку, причем на половину уйдя под воду.

Первая проба воды, которая была взята в районе пляжа «Дельфин», показывала превышение в 53 раза, уточняет издание «Думская».

В настоящее время специалисты продолжают наблюдение за экологической обстановкой.

Танкер «Делфи» под флагом Молдавии сел на мель в ночь на пятницу, 22 ноября. В результате сильного шторма судно сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы.

На борту танкера находился экипаж из 15 человек. Все они были эвакуированы.