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Встреча «четверки» России не нужна, но состоится 

Деловая газета «Взгляд» 41 минуту назад
Встреча «четверки» России не нужна, но состоится
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Самое главное, что важно осознавать в связи с назначенным на 9 декабря в Париже саммитом «нормандской четверки» и многочисленными странностями вокруг его организации: эта встреча принципиально важна для Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона.
Она им необходима вне зависимости от ее содержательности и результативности.
Причина — в коротком пункте коммюнике, которое было подписано по итогам саммита «Большой семерки» в конце августа. Он гласил, что Франция и Германия намерены «в ближайшие недели» организовать встречу в «нормандском формате». Более того, там же, в Биаррице, французский президент, который был хозяином саммита в нынешнем году, анонсировал эту встречу в сентябре.
Теперь понятнее?
Меркель и Макрон взяли на себя обязательство — не перед Украиной (кому она нужна), а перед руководителями ведущих держав мира — провести такую встречу, причем, в скором времени.
С тех пор прошло почти три месяца, на календаре вторая половина ноября. Зафиксированная формулировка «в ближайшие недели», и каждый новый день просрочки бьют по их репутации, выставляя неспособными сдержать свое слово.
Вполне естественно, что перед ними теперь стоит задача провести саммит хоть чучелом, хоть тушкой — и плевать на его осмысленность и эффективность.
Тут, конечно, богатая почва для спекуляций — с чего, вообще, германский и французский лидеры согласились на этот пункт. Скорее всего, свою роль сыграла совокупность факторов. В частности:
— амбиции Макрона и его попытки стать по-настоящему влиятельным геополитическим игроком, выйдя за рамки привычной конфигурации «Меркель и очередной французский президент»;
— уговоры Зеленского и его обещания Западу, что, если ему будет дан шанс, то он и впрямь сдвинет ситуацию мирного урегулирования с мертвой точки;
— вероятно, было принято во внимание соображение, что раз на Украине сменился президент, то действительно имеет смысл провести саммит четверки в новом составе.
Но все мотивы и планы наткнулись на жесткую позицию Москвы: она готова на встречу «нормандской четверки», только если Киев еще до саммита продемонстрирует свою готовность — и главное, способность — исполнять взятые на себя обязательства.
Россия выкатила список условий для встречи. Три главных хорошо известны: а) письменное закрепление «формулы Штайнмайера»; б) разведение войск в Станице Луганская, Петровском и Золотом; в) предварительное согласование результатов будущего саммита, которые «в последующем будут ориентиром для дальнейшей работы по урегулированию».
Позиция Москвы понятна и логична: какой смысл лидерам трех великих держав бросать дела и собираться, чтобы перелить из пустого в порожнее с ничего не решающим и ни на что не способным президентом failed state? Потешить самолюбие Владимира Зеленского?
Более того, дальнейшие события подтвердили правоту России. Если с разведением по линии соприкосновения как-то что-то удалось решить, то остальные вопросы встали намертво.
Однако встреча все-таки состоится, причем, обстоятельства ее анонса оказались настолько странными, что создают впечатление, будто европейцы Путина то ли продавили, то ли уговорили, то ли просто поставили перед фактом. Париж и Берлин заявили о грядущем саммите 15 ноября, а Москва подтвердила участие только через три дня. Да и риторика российских официальных лиц не блещет оптимизмом по поводу будущего события, в ней скорее считывается «ладно, черт с вами, поучаствуем».
Это порождает логичный вопрос: а на кой Москве вообще идти на поводу у европейцев? Им надо, вот пусть они и встречаются с Зеленским — заведомо безрезультатно и бессмысленно. Представляется, что ответ чрезвычайно прост — на дворе не 2016-й, а 2019 год. И дело, разумеется, не в Украине.
Россия полным ходом восстанавливает стратегическое сотрудничество с Германией и Францией. С немцами у нас «Северный поток — 2», ради которого они в бараний рог скрутили половину Европы и открыто пошли против Штатов. А Макрон так хочет остаться в истории масштабной фигурой, что активно заигрывает с Москвой. Над ним можно сколько угодно посмеиваться, но он на данный момент является одним из руководителей западного мира и лидером великой державы — в этом качестве работа с ним России выгодна. В такой ситуации упираться из принципа — чтобы просто указать Киеву его место — не слишком продуктивно.
Таким образом, ситуация выглядит достаточно очевидной:
Первое. Европейцы получили очередной урок, что связываться с Украиной себе дороже и что-то планировать в ее отношении бесполезно.
Второе. Россия согласилась спасти лицо и репутации канцлера Германии и президента Франции.
Третье. Ждать каких бы то ни было реальных результатов от саммита «нормандской четверки» не приходится.
Неясным является один вопрос: чем является уступка Москвы европейским партнерам? Просто личной любезностью Путина коллегам или же можно рассчитывать на возврат «долга»?
Определенные выводы и предположения по этому поводу можно будет сделать в обозримом будущем. Впрочем, каким бы ни оказался ответ, одно можно сказать с уверенностью: российский президент на данный момент является самым крутым геополитическим «шахматистом» в мире, и он точно сумеет извлечь выгоду для страны из нынешней коллизии.
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Теги:
Другое , Владимир Зеленский , Эммануэль Макрон , Германия , Франция
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