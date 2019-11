«Талибан» обогнал ИГ по числу жертв 

ЛОНДОН, 20 ноября. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев /. Число жертв терроризма в мире сократилось в прошлом году на 15,2% по сравнению с 2017 годом, составив без малого 16 тыс. человек, однако количество стран, где террористы совершили свои вылазки, увеличилось. Об этом говорится в докладе «Глобальный индекс терроризма», который представил в среду в Лондоне Институт экономики и мира (The Institute for Economics and Peace).