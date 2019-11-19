В Краснодарском крае пропала девятилетняя девочка в казачьей форме

Новокубанском районе ( Краснодарский край ) вторые сутки ведут поиски девятилетней девочки Елизаветы Н. В момент исчезновения несовершеннолетняя была одета в казачью форму.

Как сообщает интернет-портал «Кубань 24», ссылаясь на пресс-службу Следственного комитета по Краснодарскому краю, в настоящее время проводится доследственная проверка по факту безвестного исчезновения девочки.

Известно, что 18 ноября около 17:00 Елизавета Н. вышла погулять на улицу и не вернулась. Несовершеннолетняя была одета в черную казачью форму с красными вставками.

В настоящее время устанавливается местонахождение пропавшей, а также обстоятельства случившегося.

Как сообщает «Интерфакс», сотрудники оперативных служб, а также местные жители разыскивают пропавшую девочку в окрестностях хутора.