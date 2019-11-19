«Фестиваль волшебных китайских фонарей» пройдет в парке «Сокольники с 29 ноября

«Фестиваль волшебных китайских фонарей» пройдет в парке «Сокольники» с 29 ноября 2019 г. по 23 февраля 2020 г. Об этом сообщили в пресс-службе парка.

«Главным событием зимнего сезона станет грандиозный «Фестиваль волшебных китайских фонарей», в рамках которого будет представлено более 40 ярких и красочных световых инсталляций. Фестиваль пройдет с 29 ноября по 23 февраля. Вдохновением для проведения фестиваля стал китайский праздник фонарей» — сказали в пресс-службе.

Там пояснили, что на фестивале будет представлена национальная кухня, также всех гостей ждет ежедневная шоу-программа и мастер-классы.

«Все световые экспозиции для фестиваля создаются из легкого шелка, натянутого на жесткие стальные каркасы, которые будут раскрываться во всей красе благодаря подсветке и музыкальному сопровождению», — пояснили в пресс-службе парка.

Уточняется, что 25 января 2020 г., в парке планируют отметить Китайский Новый год.

«Согласно восточному календарю символом нового года станет белая металлическая крыса или мышь. В рамках мероприятия пройдет бумажное шоу, где любой желающий сможет принять участие во флешмобе и стать частичкой гигантского символа года, блеснуть знаниями в викторине и научиться китайским танцам», — добавили в пресс-службе