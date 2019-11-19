«Ласточки» начнут курсировать между Внуково и Киевским вокзалом 

Компания «Аэроэкспресс» запустит два электропоезда «Ласточка» на участке между аэропортом Внуково и Киевским вокзалом.
Такое решение связано с тем, что маршрут «Аэроэкспресс» от аэропорта Шереметьева до Одинцово был продлен, что значительно увеличило пассажиропоток на этом направлении. В связи с этим в компании решили обновить подвижной состав.
"На Шереметьевское направление было решено запустить двухэтажные аэроэкспрессы повышенной вместительности, а на Внуковском направлении — начать эксплуатацию поездов «Ласточка», — указывает пресс-служба перевозчика.
Уточняется, что расписание и время в пути аэроэкспрессов на Внуковском направлении не изменятся.
Ранее в РЖД сообщили, что во второй половине ноября изменится расписание нескольких электричек Московской железной дороги (МЖД) и аэроэкспрессов в Шереметьево. Это связано с плановыми ремонтно-путевыми работами. Пассажиров попросили заранее ознакомиться с расписанием электричек.