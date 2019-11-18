Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Заразившая людей ВИЧ медсестра продолжает работать
Заразившая людей ВИЧ медсестра продолжает работать
Происшествия
Россиянам предрекли температурные аномалии
Россиянам предрекли температурные аномалии
Погода
Зеки строили российскому полковнику яхту за 10 миллионов
Зеки строили российскому полковнику яхту за 10 миллионов
Происшествия
Мужчина насмерть подавился виноградом в «Пятерочке»
Мужчина насмерть подавился виноградом в «Пятерочке»
Происшествия

Писатель Алексей Иванов завел Instagram 

Газета.Ru 54 минуты назад
Писатель Алексей Иванов завел Instagram
Фото: Газета.Ru
Пока он разместил только две публикации. В первой публикации писатель анонсирует выход книги, основанной на пятнадцатилетнем диалоге с читателями, который он ведет на своем сайте. Также он рассказал, что книга выйдет весной, а рукопись отправится в издательство в декабре.
По его словам, он будет публиковать на своей странице ответы на вопросы читателей.
Во второй публикации Иванов уже отвечает на вопрос, который ему задал пятилетний читатель.
Алексей Иванов написал романы «Географ глобус пропил», «Общага на крови», «Ненастье», «Тобол», «Пищеблок», сценарий «Хребет России» и другие работы.
Видео дня. Первая леди наркоимперии станет звездой телеэкрана
Газета.Ru: последние новости
Замглавы ФСИН Максименко написал рапорт об увольнении, пишут СМИ Замглавы ФСИН Максименко написал рапорт об увольнении, пишут СМИ Пригожин объяснил, почему Ротару не выступала в России Пригожин объяснил, почему Ротару не выступала в России Российские калмыки провели митинг против бывшего главы ДНР Российские калмыки провели митинг против бывшего главы ДНР 
Теги:
Другое , Алексей Иванов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заразившая людей ВИЧ медсестра продолжает работать
Заразившая людей ВИЧ медсестра продолжает работать
Россиянам предрекли температурные аномалии
Россиянам предрекли температурные аномалии 1
Зеки строили российскому полковнику яхту за 10 миллионов
Зеки строили российскому полковнику яхту за 10 миллионов 6
Мужчина насмерть подавился виноградом в «Пятерочке»
Мужчина насмерть подавился виноградом в «Пятерочке» 2
Найдены доказательства событий из Библии
Найдены доказательства событий из Библии 13
Видео
Украина вышла еще из одного соглашения СНГ
03:41
Украина вышла еще из одного соглашения СНГ
Украина В мире
Заразившая людей ВИЧ медсестра продолжает работать
00:45
Заразившая людей ВИЧ медсестра продолжает работать
Происшествия
Россиянам предрекли температурные аномалии
05:01
Россиянам предрекли температурные аномалии
Погода Общество
«Наделал шуму»: историк убийца устроил взрывы в Испании
03:53
«Наделал шуму»: историк убийца устроил взрывы в Испании
Происшествия
Пока вы не уснули: Россиянам предрекли сложные времена
03:56
Пока вы не уснули: Россиянам предрекли сложные времена
В мире
Крах бизнес-империи: как Пугачева потеряла миллионы
01:00
Крах бизнес-империи: как Пугачева потеряла миллионы
Шоу-бизнес
Схватил кортик: Историк Соколов захотел убить себя
02:20
Схватил кортик: Историк Соколов захотел убить себя
Происшествия
Добрая воля Москвы поставила Зеленского в тупик
00:36
Добрая воля Москвы поставила Зеленского в тупик
Украина В мире
«Гипотетически»: Кремль ответил Лукашенко
02:15
«Гипотетически»: Кремль ответил Лукашенко
Политика
Появились подробности о состоянии Джигарханяна
00:48
Появились подробности о состоянии Джигарханяна
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение