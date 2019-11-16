На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены

В ноябре 2019 года жительница американского штата Флорида Тита Мур так разгневалась, узнав об изменах возлюбленного, что подожгла его дом. Ревнивица даже не думала скрываться от полиции, она демонстративно любовалась полыхающим жилищем. «Лента.ру» выяснила, на что готовы люди, пережившие предательство, чтобы отомстить за измену.

«Я решил, что День Святого Валентина — идеальный день для мести», — признается житель американского города Остина, штат Техас. Он рассказал об изменах возлюбленной на платформе Reddit, попросив у пользователей совета. Многие сочли лучшим решением не мстить, а просто разорвать с ней отношения и спокойно жить дальше.

Но тогда, по его словам, настойчивая девушка днями и ночами донимала бы его сообщениями и звонками. «Я хотел раз и навсегда поставить жирную точку, а еще увидеть жалкое выражение на ее лице, — объяснил он. — Можете мне не верить, но мужчинам иногда тоже нужно довести отношения до финала». Заручившись поддержкой и советами комментаторов, он разработал коварный план мести.

С помощью одного пользователя Reddit ему удалось забронировать на День Святого Валентина столик в ресторане на берегу озера. Перед праздничным ужином он заехал за изменщицей и, пока она принимала душ, оставил в шкафу все ее личные вещи, которые нашел в своей квартире. «Она все еще была в ванной, поэтому я взял ее телефон и удалил из контактов свой номер, — вспоминает он. — Затем я нашел контакт ее любовника Тео и вписал вместо его номера свой. Это было частью плана».

Он продумал свидание, о котором, как поначалу казалось, мечтает любая девушка: милая беседа, вкусный ужин, вино и романтичный вид на озеро. «Мы вспоминали прошлое, и я даже заставил ее смеяться, — с гордостью подчеркнул техасец. — Я спросил, какой она представляет свою жизнь через пять лет. Она ответила, что мечтает к тому времени выйти замуж. Мне было очень трудно разыгрывать всю эту драму, но я для себя решил, что доведу дело до конца».

После ужина он отлучился в уборную, откуда позвонил лучшему другу и попросил заехать за ним через полчаса. Как настоящий джентльмен он оплатил счет и пригласил неверную подругу прогуляться вокруг озера. «Все выглядело идеально. Мы нашли небольшой причал и стояли там, — отметил он. — Я спросил ее, хочет ли она в чем-то мне признаться. Она явно смутилась, но не подала виду и соврала, что всегда была со мной честна».

Тогда американец сообщил ей, что знает о ее романе с Тео. Девушка расплакалась и начала твердить, что очень сожалеет. «Я сказал ей, что искренне считал ее той самой (это было правдой) и достал из кармана футляр с кольцом, — вспоминает он. — Я купил это кольцо на заправке всего за 15 долларов. Я не открыл коробку, потому что кольцо выглядело ужасно дешево».

Он солгал, что уже давно хранил это кольцо и ждал подходящего момента, чтобы сделать ей предложение. С этими словами он демонстративно выбросил украшение в озеро. «Все это время она не переставала плакать и умоляла меня дать ей возможность все объяснить, — отметил он. — Мне кажется, в какой-то момент у нее произошел нервный срыв. Именно тогда я и решил уйти».

Напоследок он сказал, что ему не о чем с ней больше разговаривать, и ее оправдания ничего не изменят. Он предупредил, что оставил сумку с ее вещами у нее комнате. «Я дал ей понять, что мы больше никогда не увидимся, и этот разговор — последний. Она пыталась обнять меня и попросить прощения, но я не позволил ей это сделать. Я ушел и оставил ее одну на том причале», — рассказал мститель.

Он сел в машину друга, который ждал его у ресторана, и приступил к исполнению второй части хитроумного плана. Он отправил ей со своего мобильного сообщение от Тео, после того как подменил его номер телефона на свой: «Что за фигня, мне написал твой бойфренд и заявил, что знает о нашем романе. Я не хочу участвовать в этой драме, так что не звони и не пиши мне больше. Я не шучу». Девушка ничего ему не ответила.

«Рано или поздно она все поймет и посчитает, что я поступил как подросток. Но мне уже плевать. План оказался великолепным: в День Святого Валентина ее бросили сразу два парня. И не говорите мне, что она этого не заслужила. После того, что я сделал, мне стало легче. Хотя я до сих пор слегка в шоке. Даже если этот поступок выставил меня настоящим придурком, ничего, я как-нибудь переживу», — подытожил он.

Через некоторое время девушка прислала ему по электронной почте длинное трогательное письмо. Он признался, что хотел выставить ее послание на всеобщее обозрение, но как следует подумал и не сделал этого.

«Это произошло 12 лет назад, — начала свою историю еще одна женщина, пережившая предательство любимого. — Я встретила Боба (разумеется, это имя я выдумала), когда совмещала две работы в торговом центре. Там мы и познакомились. Вскоре у нас завязались романтические отношения, и мы стали жить вместе».

Со временем она осознала, что поспешный переезд оказался ошибкой. Возлюбленный начал проявлять худшие стороны своего характера: увиливать от прямых ответов, считать, что его мнение — единственно верное, и до неприличия лениться. «Почти все то время, что мы встречались, он не работал, а смотрел сериалы или играл в войнушку на компьютере, — пожаловалась она. — Он никогда не убирал за собой, оставлял в раковине гору грязной посуды. Да он и душ-то раз в неделю принимал! В квартире стояла жуткая вонь».

Несколько раз в неделю она спрашивала безработного партнера, удалось ли ему найти подходящую вакансию, но каждый раз он находил оправдание вроде «у меня ведь нет машины, как я доберусь туда» или «интернет не работал, так что я не смог выслать свое резюме». Вдобавок ко всему у него не было мобильного, поэтому он пользовался ее телефоном: «Я оставляла ему свой телефон, уходя на работу, чтобы он мог договариваться об интервью. Да и я в случае чего могла ему позвонить с работы».

Вскоре он начал часами напролет сидеть в игровом чате, каждый раз выдумывая предлог хотя бы ненадолго задержаться у компьютера. «Именно тогда я и стала подозревать неладное, — призналась она. — Потом он стал просить у меня машину, чтобы съездить к другу Бену. Меня это смущало, но я хорошо знала Бена, поэтому не возражала. Боб встречался с ним несколько раз, пока я работала. Он всегда возвращался вовремя и был благодарен мне за возможность отдохнуть с приятелями».

Однажды Боб попросил у нее машину и телефон, чтобы посетить с друзьями турнир по игре в карты. Он заверил ее, что может выиграть главный приз и купить себе мобильный. «Я не хотела проводить свой выходной на турнире, поэтому отпустила его одного и дала ключи от машины. А себе устроила алкогольную вечеринку, — вспоминает она. — Время шло, а Боб все не возвращался. В результате я уснула, а проснулась от острого приступа тошноты».

По ее словам, мучительные спазмы не прекращались долгое время. При этом никто не мог ей помочь: она была дома одна, без сотовой связи и автомобиля. Отчаявшись дождаться Боба, она из последних сил добралась до соседней квартиры и позвонила матери, которая отвезла ее в больницу.

Изменщик приехал домой после полуночи и извинялся перед матерью возлюбленной за произошедшее. «Но она уже его невзлюбила. Через несколько дней меня выписали из больницы, я вернулась на работу, — вспоминает она. — Но это стало началом конца». Последние месяцы отношений они постоянно ссорились, поскольку Боб не имел стабильной работы и бездумно расходовал деньги. «За то время, что мы прожили вместе, он работал в нескольких организациях, но по разным причинам терял свое рабочее место. В результате я помогла ему устроиться курьером неподалеку от своей работы», — рассказывает она.

Буквально через несколько недель бойфренд принес домой новый телевизор. Он похвастался, что его босс предложил за аренду техники «невероятную скидку». Парень добавил, что ежемесячные платы будут вычитаться из его зарплаты. При оформлении сделки он использовал данные возлюбленной, поэтому в случае чего ответственность ложилась на нее.

Однажды она вернулась домой и заметила, что телевизор исчез. «Ну, слава богу, — подумала она. — Он наконец-то понял, что мы не можем себе этого позволить, и вернул его в магазин». Но вскоре она нашла в кармане его одежды квитанцию из ломбарда на телевизор. Бойфренд заверил ее, что ситуация под контролем, а телевизор он в скором времени вернет в магазин.

Через несколько недель всплыла на поверхность неверность ее возлюбленного. «В то утро я проснулась с жуткой головной болью. Я разрешила Бобу воспользоваться моей машиной, а телефон оставила себе, чтобы позже позвонить приятелю и попросить подбросить меня до работы, — вспоминает она. — Я пыталась еще немного поспать, но меня разбудил телефонный звонок». Незнакомый женский голос спросил, на месте ли Боб.

Она постаралась сохранять спокойствие, хоть и догадалась о произошедшем: «Нет, он сейчас на работе, это его супруга (я соврала, но почему бы и нет). Могу я вам чем-то помочь?» Собеседница выдержала долгую паузу, после чего заключила, что, вероятно, ошиблась номером. «Было очевидно, что она пыталась поскорее закончить разговор, — утверждает партнерша Боба. — Я вдруг осознала, что отчаянно хочу расспросить ее обо всем».

«Пожалуйста, не бросайте трубку, — взмолилась она. — Я не знаю, что происходит, но я очень хочу, чтобы кто-то рассказал мне правду». Любовница Боба пообещала, что перезвонит ей, как только освободится. В результате они проговорили по телефону 45 минут, обсуждая двойную жизнь их неверного возлюбленного. Оказалось, что несколько лет назад Боб находился в отношениях с этой девушкой. Чувства вновь вспыхнули, когда они пересеклись в общем игровом чате.

«Все те ночи, что он провел за компьютером, он переписывался с ней, — заключила девушка Боба. — А когда он якобы отдыхал с друзьями, на самом деле он встречался с ней. Он использовал мою машину, чтобы катать свою любовницу, а мой телефон — для общения с ней». Собеседница также спросила, не теряла ли она серебряное ожерелье с кулоном в виде колибри. «Он подарил мне это украшение на День матери», — предупредила любовница.

«Не может быть! Мама подарила мне это ожерелье на мой 27-й день рождения», — возмутилась девушка. Оказалось, что украшение действительно исчезло. Кроме того, изменщик не раз приводил любовницу в ее квартиру, утверждая, что жилье принадлежит ему. Под конец диалога собеседницы договорились встретиться и придумать, как проучить неверного бойфренда.

Пользовательница Reddit рассказала, что поехала к Бобу на работу, чтобы забрать ключи от своей машины. Там она столкнулась с начальником Боба, который спросил об арендной плате за телевизор. Ей пришлось чистосердечно признаться, что Боб взял телевизор, не посоветовавшись с ней, после чего сдал его в ломбард, а у нее нет денег, чтобы расплатиться по счетам за телевизор. «Он очень рассердился, поскольку то, что сделал мой партнер, было незаконно, — вспоминает рассказчица. — Но он пообещал, что не будет требовать неустойку и обращаться в инстанции, если я верну телевизор».

Женщина поблагодарила начальника за понимание и попросила передать Бобу, что она ждет его у себя на работе. Любовница предупредила, что подъедет туда же через 40 минут. Когда изменщик наконец приехал, она повела его на улицу под предлогом перекура, а сама поглядывала на парковку, ожидая его любовницу.

Почуяв неладное, он начал оправдываться и заверять, что «все не так, как ей кажется». Партнерша понимающе кивала и продолжала молча слушать его ложь, пока не появилась любовница Боба. Она вышла из салона со словами: «Ой, привет, Боб! Как поживаешь?» Изменщик побледнел и осел на бордюр. Его подружка минут 20 обвиняла его в предательстве и обмане.

«Я стояла молча и периодически кивала, но под конец набралась смелости и высказалась, — вспоминает рассказчица. — Я сказала ему, что все кончено, и попросила вернуть ключи от квартиры. На что он ответил, что сначала хочет получить назад свои вещи. Я пыталась спорить с ним, но все было напрасно. Отобрать их силой я, разумеется, тоже не могла, поскольку он намного сильнее меня». После чего изменщик ушел, оставив девушек вдвоем.

Не зная, как поступить, она позвонила матери и рассказала о предательстве бойфренда. «Оставайся там, я сейчас приеду», — незамедлительно ответила мать. Вскоре появилась машина, где были сразу оба ее родителя. «Отец сидел весь напряженный и, глядя вперед, обеими руками сжимал руль, — вспоминает она. — Они отвезли меня в ломбард и выкупили телевизор более чем за 500 долларов, затем мы отвезли его на работу к Бобу».

Пока менеджер заполнял необходимые бумаги и завершал сделку по телевизору, отец поговорил с Бобом и вернул дочери ключи от ее квартиры. «Папа обнял меня, поцеловал и шепнул на ухо: „Они его увольняют. Теперь он бездомный и безработный“. На что я съязвила: „Ох, мне так его жаль“». Затем она вернулась домой и попросила своего друга составить ей компанию, когда бывший возлюбленный приедет за своими вещами.

Вернувшись через несколько дней, изменщик попытался поговорить с ней и оправдаться, однако друг вступился за нее, после чего Боб умолк и покинул квартиру. «В тот вечер он ушел, и больше я о нем ничего не слышала. Я заблокировала его во всех социальных сетях, хотя в этом не было особой необходимости. Ведь это Боб… — иронизировала она. — Самый ленивый человек на земле. И, как выяснилось, редкостный козел».

«И вот, спустя столько лет, я счастливо живу в браке с моим бывшим одноклассником. Теперь я мама двух прекрасных маленьких мальчиков. Я рада, что смогла пережить это предательство и стать мудрее. Я полностью довольна своей жизнью, но изредка, перед тем как уснуть, задаюсь вопросом… Что же в итоге стало с Бобом?» — заключила героиня.

«Тот день должен был стать одним из самых счастливых в моей жизни, — признается еще одна героиня по имени Кейси. — Однако он стал концом моих «идеальных» отношений». Девушка веселилась с подругами на девичнике, отмечая последний день незамужней жизни. В тот вечер ей на мобильный пришло сообщение, которое, как она решила, содержит очередное поздравление с предстоящей свадьбой.

На экране высветился незнакомый номер. «Я получила серию скриншотов и сообщение: „Я бы не стала выходить за него замуж, а ты?“ — вспоминает невеста. — В скриншотах была переписка моего жениха с другой девушкой, огромное количество. Там даже были их общие фотографии. Она оказалась моей противоположностью: темные волосы и смуглая кожа».

По датам Кейси проследила, что Алекс, с которым она была в отношениях шесть лет, общался с любовницей последние нескольких месяцев. В посланиях изменщик делал незнакомке комплименты, восхищался ее сексуальным телом и сравнивал ее со своей девушкой. «Как же я по тебе скучаю, — писал он в сообщениях. — У меня еще ни с кем не было такой связи. Я был бы счастлив, если бы моя подружка умела делать хотя бы половину того, что умеешь ты».

Подруги пришли в бешенство, узнав об изменах жениха. Они стали уговаривать Кейси немедленно позвонить Алексу и отменить свадьбу. Однако она понимала, что это невозможно: на церемонию съехались родственники, торжество полностью оплачено. «Я искренне любила Алекса и мечтала выйти за него замуж, — говорит невеста. — Произошедшее так меня подкосило, что у меня даже не оставалось сил на злость. Я не стала ему звонить».

Кейси попыталась уснуть, но шокирующая новость не давала ей спать. Посреди ночи ей пришла в голову хитроумная идея, как проучить неверного возлюбленного. Она разбудила подруг и поведала им свой план: «Мы устроим свадьбу, как и полагалось, а потом я выведу его на чистую воду на глазах у друзей и родных».

На следующее утро Кейси надела свадебное платье, которое превратилось для нее в сценический костюм, и достойно прошла к алтарю. Девушка сделала глубокий вдох, героически взглянула в глаза всем присутствующим в церкви и начала свою речь: «Свадьбы сегодня не будет. Алекс оказался не тем человеком, за которого я его принимала».

Жених попытался взять ее за руки, но она в этот момент отложила в сторону букет и взяла телефон. «Я прочитала вслух каждое сообщение, которое получила накануне. Не пропустив ни единого слова, — вспоминает Кейси. — Затем я подняла на него заплаканные глаза. Он не нашел что мне сказать. Он выбежал из церкви со свидетелем, а его семья в ужасе смотрела ему вслед».

Затем девушка обратилась к гостям и поблагодарила каждого за присутствие: «Да, сегодня не будет церемонии бракосочетания, зато мы устроим церемонию честности и искренней любви». Гости встретили ее слова аплодисментами, а позже все вместе отправились на вечеринку.