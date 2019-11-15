Дельфин признался, что «дошел до края»

15 ноября Дельфин выпустил новый альбом под названием «Край». Пластинка стала у певца одиннадцатой по счету. Она вместила в себя семь треков.

Работа «Край» — это размышления о жизни и о том, как социальные процессы влияют на отдельно взятую личность. Андрей Лысиков (прим. настоящее имя Дельфина) постарался углубиться в чувства человека, на которого давят внешние факторы.

Также исполнитель отметил, что в альбоме у него вышло сказать все, что он хотел.

«Название альбома очень ёмкое. В какой-то степени внутри себя я действительно перешел черту, дошел до края, но ничего плохого в этом нет. Я считаю, что любое написанное стихотворение или трек хранят в себе какие-то выводы, сделанные мною. Некое зафиксированное осознание и освобождение в хорошем смысле этого слова, чтобы можно было идти дальше», — признается певец.

Альбом уже выложили на YouTube. Официальная презентация состоится 7 декабря в московском клубе «1930», а также 5 декабря в питерском концертном зале «Колизей».

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