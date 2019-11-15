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Общество

Вассерман назвал реальное место России в рейтинге «пьющих» стран 

Национальная Служба Новостей 47 минут назад
Вассерман назвал реальное место России в рейтинге «пьющих» стран
Фото: Национальная Служба Новостей
Публицист Анатолий Вассерман специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели. 1 ФОТО: РИА новости//Евгений Земцов В благовещенском колледже 19-летний студент устроил стрельбу В благовещенском колледже 19-летний студент устроил стрельбу. В результате погибли два человека, включая самого стрелка, трое получили ранения. Анатолий Вассерман: «К сожалению, полностью побороть нервные срывы в обозримом будущем вряд ли удастся. Вопрос только в том, можем ли мы ради предотвращения последствий этих взрывов допустить ужесточение обстановки в стране, которое способно породить последствия куда серьезней. На мой взгляд, в Российской Федерации сейчас более-мене сбалансированы свобода и безопасность. И резкие рывки в любую сторону нежелательны», — подчеркнул Анатолий Вассерман, общаясь с НСН. 2 ФОТО: В России одобрили новые правила конфискации имущества Конституционный суд России узаконил изъятие имущества не только у чиновников и их родственников, а также их друзей или знакомых обвиняемых. Анатолий Вассерман: «Есть у американцев хорошая фраза: преступление не окупается. Есть даже Нобелевская по экономике, данная именно за то, что исследователь четко установил: пока преступление не окупается, преступлений становится гораздо меньше. Пока есть шанс укрыть имущества и после отсидки пользоваться плодами преступления, преступления будут плодиться», — заявил он НСН. 3 ФОТО: pixabay.com Эксперты назвали самые «пьющие» страны мира Эксперты назвали самые «пьющие» страны мира. По данным Организации экономического развития и сотрудничества «Здоровье вкратце», на первом месте расположилась Литва. Следом расположились Австрия и Франция. Россия оказалась на седьмой позиции рейтинга. Анатолий Вассерман: «Извините, не верю. До недавнего времени у нас все спиртосодержащие жидкости бытового назначения считались в одной графе с алкоголем для питьевого назначения. Сейчас в статистике понемногу наводят порядок и когда разберутся со всеми подобными „фокусами“, я думаю, мы спустимся на 12-15 место», — отметил Анатолий Вассерман в эфире НСН. О проекте «Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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Теги:
Другое , Анатолий Вассерман , РИА Новости
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