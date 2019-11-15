Авторов порно лишили способа получения денег за съемки

Платежная система PayPal отказалась работать с популярным порносайтом Pornhub. Сервис использовался для проведения платежей авторам и моделям эротических видео. Заявление опубликовано в блоге компании.

В Pornhub отметили, что сотни тысяч людей использовали PayPal для получения заработанных средств за публикацию порнороликов и участие в них. В связи с прекращением сотрудничества всем им придется искать новые пути для вывода денег.

Как сообщает Motherboard, представитель платежной системы объяснил решение тем, что Pornhub «провел несколько бизнес-платежей без соответствующих разрешений от PayPal». «Мы приняли меры, чтобы прекратить проведение этих транзакций», — добавил он.

Авторы материала отметили, что такие действия со стороны PayPal стали возможными из-за положения в правилах использования сервиса, в котором говорится о том, что «некоторые непристойные материалы и услуги» запрещены. По мнению журналистов, такая формулировка может трактоваться по-разному.

В пресс-службе Pornhub подчеркнули, что в связи с произошедшим постараются расширить список способов оплаты и изучат «возможность использования криптовалют в ближайшем будущем».

Ранее Pornhubоказался замешан в скандале, связанном со студией Girls Do Porn, которую десятки девушек обвинили в обмане при съемках в порно. Официальный канал студии был доступен на Pornhub, несмотря на то, что судебный процесс против компании был начат в августе 2019 года. И канал, и размещенные на нем записи были удалены