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Общество

Авторов порно лишили способа получения денег за съемки 

Lenta.ru 51 минуту назад
Авторов порно лишили способа получения денег за съемки
Фото: Lenta.ru
Платежная система PayPal отказалась работать с популярным порносайтом Pornhub. Сервис использовался для проведения платежей авторам и моделям эротических видео. Заявление опубликовано в блоге компании.
В Pornhub отметили, что сотни тысяч людей использовали PayPal для получения заработанных средств за публикацию порнороликов и участие в них. В связи с прекращением сотрудничества всем им придется искать новые пути для вывода денег.
Как сообщает Motherboard, представитель платежной системы объяснил решение тем, что Pornhub «провел несколько бизнес-платежей без соответствующих разрешений от PayPal». «Мы приняли меры, чтобы прекратить проведение этих транзакций», — добавил он.
Авторы материала отметили, что такие действия со стороны PayPal стали возможными из-за положения в правилах использования сервиса, в котором говорится о том, что «некоторые непристойные материалы и услуги» запрещены. По мнению журналистов, такая формулировка может трактоваться по-разному.
В пресс-службе Pornhub подчеркнули, что в связи с произошедшим постараются расширить список способов оплаты и изучат «возможность использования криптовалют в ближайшем будущем».
Ранее Pornhubоказался замешан в скандале, связанном со студией Girls Do Porn, которую десятки девушек обвинили в обмане при съемках в порно. Официальный канал студии был доступен на Pornhub, несмотря на то, что судебный процесс против компании был начат в августе 2019 года. И канал, и размещенные на нем записи были удалены
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Теги:
Другое , PayPal
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