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Названы лучшие и худшие города России для спорта и отдыха 

Российская Газета + ещё 2 6 часов назад
Названы лучшие города России для спорта и отдыха
Фото: iStock/Yury Karamanenko
Россияне ответили на вопрос аналитиков о том, имеются ли в районах, где они живут, места для спорта и отдыха (есть ли кафе, обустроены ли спортплощадки и прочее). По итогам опроса жителей двух сотен городов выяснилось: самая развитая инфраструктура — в Кудрово, с другой стороны рейтинга оказался Киселевск.
"Средняя оценка по стране осталась неизменной с 2018 года — 5,8 балла. В 74 городах за год ситуация улучшилась, еще в 74 ухудшилась, а в 17 осталась прежней", — рассказали эксперты портала Domofond.ru.
Итак, лидером списка оказался Кудрово, что в Ленинградской области: местные обитатели оценили удобства своего города на 8,2 балла. На втором месте подмосковный Долгопрудный — 7,5 балла. Геленджик "переехал" на третье место: курортный город получил 7,4 балла (это на 0,1 выше, чем в прошлом году). На одну десятую отстал Реутов. Замыкает пятерку лучших для спорта и отдыха — Тюмень: 7,2 балла.
В десятке удобных городов оказались также Королев, Химки, Дмитров, Бердск и Видное.
Список аутсайдеров возглавил Киселевск в Кемеровской области: город за год потерял 1,7 балла и нынче получил только 3,2. Чуть лучше оценили степень развития инфраструктуры в Шахтах Ростовской области: 3,5 балла. Третье с конца место у новичка рейтинга — Кинешмы, которая получила 3,8 балла.
Также недовольны уровнем организации мест для спорта и отдыха жители следующих городов: Ленинск-Кузнецкий (Ростовская область), Астрахань, Петропавловск-Камчатский, Орск, Златоуст (Челябинская область) и Воркута.
По традиции отдельно оценили эксперты положение дел в миллионниках. Предсказуемо, лучше всего инфраструктура развита в Москве.
"Столица получила в этом году оценку в 7,1 балла — на 0,1 больше, чем в 2018-м. При этом в топ-10 общего рейтинга она не попала", — говорится в сообщении аналитиков.
На втором месте — Санкт-Петербург: 6,9 балла. Местные жители во время опроса говорили, что хотели бы видеть в городе "больше спортивных площадок". Третье место — у Краснодара: 6,8 балла. Четвертую позицию делят Казань и Екатеринбург — у обоих мегаполисов по 6,5 баллов.
В Омске, Волгограде и Челябинске оценили спортивную инфраструктуру ниже, чем в остальных миллионниках и в среднем по стране: на 5,1, 5,3 и на 5,7 соответственно.
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Теги:
Другое , Геленджик , Долгопрудный , Киселевск , Ленинградская область
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