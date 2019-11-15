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Обладательницу самых длинных ног в российском кино Светлану Ходченкову сравнили с лошадью на ипподроме 

express-novosti.ru + ещё 1 1 час назад
Светлана Ходченкова — актриса известная и заслуженная. На её счету немало шикарных ролей и наград в мире кино. А теперь у неё есть ещё одно достижение. По крайней мере, как выяснило ИА «Экспресс-Новости», новый статус ей присвоили её многочисленные поклонники. «Обладательница самых длинных ног в российском кино» — так звучит это достижение из уст фанатов.
А всё началось с того, что актриса разместила в своём Инстаграм новый кадр, сделанный известным фотографом Дмитрием Милошем. Называется это фото «По дороге в Тверь».
На фотографии Светлана Ходченкова запечатлена в момент широкого шага. И его длинна удивила многих. Например, даже известная в прошлом гимнастка Ляйсан Утяшева не удержалась от комментария. «Почти шапагат», — написала экс-чемпионка. И из её уст этого дорого стоит.
«Растяжка почти как у Волочковой», — поддержал её другой комментатор.
Однако, не все отзывы оказались лестными.
«Это не шаг девушки, это какой-то шажище!»;
«Циркуль ходячий»;
«Мне сначала показалось, что это лошадь скачет по ипподрому», — такие стрелы критики полетели в адрес самых длинных ног в российском кинематографе.
В общем, всё как обычно. Кому-то хочется радоваться жизни, а кто-то и в самом белом всегда находит тёмные пятнышки.
Ранее ИА «Экспресс-Новости» рассказывало о фотосессии актрисы Екатерины Климовой, которую она устроила в израильском бассейне. Очарованные фанаты сравнили артистку с морским божеством.
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Теги:
Другое , Светлана Ходченкова , Екатерина Климова , Ляйсан Утяшева
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