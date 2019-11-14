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Политика

Ольга Бузова устроила на сцене откровенные танцы 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Ольга Бузова устроила на сцене откровенные танцы
Фото: Teleprogramma.pro
Концерт Ольги Бузовой в зале «Известия HALL» стал, пожалуй, самым ярким в ее карьере. Певица призналась, что чуть не упала в обморок от обилия эмоций. Зал с готовностью подпевал каждому хиту. А сама Бузова не скудилась на сюрпризы. К примеру, объявила, что в зале ее сестра, которой тут же призналась в любви.
Ольга Бузова исполнила зажигательный танец. Фото: Кристина Десятова
Еще одним неожиданным неожиданным шагом стал откровенный танец, который певица исполнила во время песни «Ты не мужчина, а вайфай».
Артистка надела золотое боди. Фото: Кристина Десятова
Одетая в золотое боди, Ольга не стеснялась в движениях, исполняя парный танец со своим танцовщиком. Публика реагировала бурно, как и в отношении всех остальных номеров концерта.
больше по теме Конец войне: Ольга Бузова помирилась с сестройПевица не общалась с близкой родственницей несколько месяцев.
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