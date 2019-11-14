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Скоростная автомагистраль Москва— Санкт-Петербург будет открыта в конце ноября 

Управа района Западное Дегунино города Москвы 2 часа назад
Скоростная автомагистраль Москва— Санкт-Петербург будет открыта в конце ноября
Фото: Управа района Западное Дегунино города Москвы
Строительные работы на М11 завершены. Выезд на автостраду осуществляется с Коровинского шоссе через Талдомскую улицу. Заключение о соответствии «Магистраль двух столиц» получила от Северо-Западного управления Ростехнадзора 13 ноября. Об этом сообщило Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
— Скоростная автомобильная дорога «Москва — Санкт-Петербург» получила сертификат, что означает полное завершение строительных работ. Теперь совместно с «Магистралью двух столиц» мы собираем пакет документов для ввода ее в эксплуатацию. Открытие дороги намечено на конец ноября, — говорится в сообщении пресс-службы государственной компании «Автодор».
Строительство магистрали велось 7 лет. Стоимость проезда от Москвы до Петербурга составляет около 2000 рублей, время в пути — 6–7 часов.
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Теги:
Другое , Автодор , Ростехнадзор , Москва , Санкт-Петербург
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