Скоростная автомагистраль Москва— Санкт-Петербург будет открыта в конце ноября

Строительные работы на М11 завершены. Выезд на автостраду осуществляется с Коровинского шоссе через Талдомскую улицу. Заключение о соответствии «Магистраль двух столиц» получила от Северо-Западного управления Ростехнадзора 13 ноября. Об этом сообщило Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

— Скоростная автомобильная дорога «Москва — Санкт-Петербург» получила сертификат, что означает полное завершение строительных работ. Теперь совместно с «Магистралью двух столиц» мы собираем пакет документов для ввода ее в эксплуатацию. Открытие дороги намечено на конец ноября, — говорится в сообщении пресс-службы государственной компании «Автодор»

Строительство магистрали велось 7 лет. Стоимость проезда от Москвы до Петербурга составляет около 2000 рублей, время в пути — 6–7 часов.