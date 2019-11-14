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Путин поздравил главу Управления мусульман Кавказа с юбилеем 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Путин поздравил главу Управления мусульман Кавказа с юбилеем
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин отметил многолетнее служение председателя Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх-уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде делу укрепления мира в регионе. Об этом говорится в приветственном послании главы российского государства, которое зачитал в четверг на Втором саммите религиозных лидеров мира в Баку заместитель председателя Совета Федерации Ильяс Умаханов. Саммит приурочен к 70-летию Пашазаде и 40-летию его пребывания на посту главы УМК.
"Ваше святейшество, примите искренние поздравления по случаю вашего 70-летия. Многолетним подвижническим служением, направленным на укрепление мира и общественного согласия на Кавказе, вы снискали высокий неоспоримый авторитет как в Азербайджане, так и за его пределами", — говорится в послании.
Президент России также отметил значимый вклад главы УМК "в упрочение плодотворного соработничества с центральными мусульманскими организациями России и Русской православной церковью, развитие российско-азербайджанских отношений, опирающихся на давние традиции дружбы, добрососедства, взаимного уважения и доверия".
Путин пожелал Пашазаде здоровья и "успехов в важной и востребованной духовно-просветительской, миротворческой миссии, во всех делах и начинаниях".
Кроме того, российский лидер наградил председателя УМК знаком отличия "За благодеяние" "за активную общественную деятельность, направленную на повышение нравственности и толерантности в обществе, установление атмосферы доверия между народами в культурно-религиозной сфере". Награду юбиляру вручил на саммите Умаханов.
Второй саммит религиозных лидеров мира проходит в столице Азербайджана 14-15 ноября. В нем принимают участие религиозные лидеры и влиятельные общественно-политические деятели из 70 стран, в том числе Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
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Теги:
Другое , Ильяс Умаханов , Патриарх Кирилл , Владимир Путин , РПЦ , Совет Федерации , Баку
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