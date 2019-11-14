«Не люблю ложь»: Пригожин ответил Михальчик, раскритиковавшей Валерию

По словам продюсера, у артистки нет никаких оснований упрекать Валерию и выступать в роли третейского судьи.

"Зачем вы лезете в чужую жизнь, бередите старое? Зачем вы спустя 15 лет опять поднимаете то, что мы все пытаемся забыть?" — написал Пригожин.

Поступок певицы он назвал непорядочным и призвал ее извиниться перед его супругой.

Пригожин напомнил, что сама Михальчик не раз обращалась к нему и Валерии за помощью.

"Вы рассказывали и жаловались, как вас били, топили. Я не люблю лицемерие, не люблю ложь и фальшь. Я не могу подставлять вторую щеку, когда бьют по одной. Я вообще вас не понимаю", — заключил он.

Поводом для отповеди Пригожина стало выступление Михальчик в эфире программы «Судьба человека» на телеканала «Россия 1». Тогда она заявила, что Валерии не следовало бы обвинять отца своих детей в жестокости. По словам Михальчик, с ней самой Шульгин никогда не вел себя агрессивно.