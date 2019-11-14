Ещенко вслед за Галкиным рассказал о цензуре на ТВ

Юморист Святослав Ещенко рассказал о цензуре на телеканале «Россия-1». Тем самым он подтвердил слова своего коллеги Максима Галкина о возврате запретов на центральное телевидение. Об этом пишет «Ридус».

По словам Ещенко, ему неоднократно приходилось сталкиваться с цензурными ограничениями: на «России-1» регулярно «режут» выступления в юмористических передачах.

Неофициально, конечно, но строго следят, чтобы в них, скажем, не звучали слова «губернатор», «правительство», — говорит юморист.

Ранее широкий резонанс вызвала публикация записи концерта Максима Галкина в Новосибирске. В ходе выступления артист обсуждал личность главы государства Владимира Путина , отметив, что тому «скучно с мировыми лидерами», которые почему-то переизбираются каждые четыре года, а также рассказал о «советской цензуре» на современном ТВ.