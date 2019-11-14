Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Тянулись к нему": Травлю стрелка в колледже опровергли
"Тянулись к нему": Травлю стрелка в колледже опровергли
Происшествия
Дело МН17: обнародованы новые подробности
Дело МН17: обнародованы новые подробности
В мире
В американской школе произошла стрельба
В американской школе произошла стрельба
Происшествия
Пока вы не уснули: в Тбилиси люди снова вышли на улицы
Пока вы не уснули: в Тбилиси люди снова вышли на улицы
В мире

Ещенко вслед за Галкиным рассказал о цензуре на ТВ 

News.ru + ещё 8 2 часа назад
Ещенко вслед за Галкиным рассказал о цензуре на ТВ
Фото: News.ru
Юморист Святослав Ещенко рассказал о цензуре на телеканале «Россия-1». Тем самым он подтвердил слова своего коллеги Максима Галкина о возврате запретов на центральное телевидение. Об этом пишет «Ридус».
По словам Ещенко, ему неоднократно приходилось сталкиваться с цензурными ограничениями: на «России-1» регулярно «режут» выступления в юмористических передачах.
Неофициально, конечно, но строго следят, чтобы в них, скажем, не звучали слова «губернатор», «правительство», — говорит юморист.
Ранее широкий резонанс вызвала публикация записи концерта Максима Галкина в Новосибирске. В ходе выступления артист обсуждал личность главы государства Владимира Путина, отметив, что тому «скучно с мировыми лидерами», которые почему-то переизбираются каждые четыре года, а также рассказал о «советской цензуре» на современном ТВ.
Ранее News.ru писал, что телепродюсер Леонид Мазор прогнозировал отмену концертов Максима Галкина по всей стране после заявлений артиста о цензуре.
Видео дня. На тренингах с изнасилованиями учили, как выйти замуж
News.ru: последние новости
Аудиопослание открывшего стрельбу студента выложили в Сеть Аудиопослание открывшего стрельбу студента выложили в Сеть Появилось видео с места стрельбы в благовещенском колледже Появилось видео с места стрельбы в благовещенском колледже Главе ростовского ФСИН вменяют нарушение секретного документооборота Главе ростовского ФСИН вменяют нарушение секретного документооборота
Комментарии 
Теги:
Другое , Святослав Ещенко , Леонид Мазор , Владимир Путин , Максим Галкин , Ридус
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Тянулись к нему»: Травлю стрелка в колледже опровергли
«Тянулись к нему»: Травлю стрелка в колледже опровергли
Дело МН17: обнародованы новые подробности
Дело МН17: обнародованы новые подробности 54
В американской школе произошла стрельба
В американской школе произошла стрельба 7
Пока вы не уснули: в Тбилиси люди снова вышли на улицы
Пока вы не уснули: в Тбилиси люди снова вышли на улицы 41
Врачам не удалось спасти Руки-Базуки
Врачам не удалось спасти Руки-Базуки 49
Видео
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
03:56
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
Политика
«Сейчас детей будут выносить»
01:28
«Сейчас детей будут выносить»
Происшествия
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
01:36
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
В мире Украина
4 пули в висок: Соколов мог убить аспирантку во сне
01:49
4 пули в висок: Соколов мог убить аспирантку во сне
Происшествия
Названа причина крушения Boeing-737 в Казани
00:22
Названа причина крушения Boeing-737 в Казани
Происшествия Катастрофы
«Его гнобили»: трагедия в колледже Благовещенска
00:45
«Его гнобили»: трагедия в колледже Благовещенска
Происшествия
Белоруссия замахнулась на договор от 1995 года с Россией
04:16
Белоруссия замахнулась на договор от 1995 года с Россией
В мире
В деле Соколова нашли мистику
01:09
В деле Соколова нашли мистику
Происшествия
«Продают Украину»: в Раде обсуждают скандальный закон
03:56
«Продают Украину»: в Раде обсуждают скандальный закон
В мире Конфликты
Секс-скандал в Раде: депутаты ополчились на Яременко
03:28
Секс-скандал в Раде: депутаты ополчились на Яременко
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение