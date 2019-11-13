СК начал проверку после жалобы жительницы алтайского села Медведеву

Глава правительства приехал в регион, чтобы провести совещание по улучшению качества жизни сельских жителей. У порога дома культуры, где проходило заседание, его ждали жители Санниково — среди них была женщина, которая решила обратиться к Медведеву с просьбой о помощи.

Татьяна Кадукина пожаловалась на многолетние проблемы с горячим водоснабжением. По ее словам, неполадки начались еще в мае 2004 года: горячая вода, как правило, отсутствовала с мая по октябрь. В 2016 году горячего водоснабжения в Санниково лишись три дома, передает ТАСС.

«В ходе проверки предстоит установить все обстоятельства, изложенные в СМИ», — заявила в связи с этим старший помощник руководителя СУСК по региону Людмила Рязанцева

Буквально сразу после жалобы губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил квартиру женщины. Глава региона пообещал, что за два дня местные власти выработают конкретное решение для устранения этой проблемы. В ближайшее время жительнице села сообщат, что именно собираются сделать чиновники.

Глава Первомайского района Алтайского края Александр Иванов сообщил ТАСС, что котельная в Санниково действительно требует ремонта, однако в местном бюджете нет на него денег.

«Построили газовую котельную в 2002 году, горячая вода была. Потом котельная вышла из строя, ей требуется модернизация стоимостью около 20 млн рублей, надо перекладывать циркуляционный трубопровод, чтобы решить вопрос подачи воды. 20 млн рублей в бюджете района нет, бюджет дотационный», — посетовал собеседник агентства.

Проблему с горячим водоснабжением этих домов на 140 квартир раньше решали при помощи водонагревателя. Однако, как рассказал глава района, жители отказались голосовать за замену электропроводки, которая позволила бы пользоваться нагревательными приборами.

Он также обратил внимание, что проблемы останутся и в случае необходимого ремонта котельной. «Проблема еще и в том, что если мы сделаем новую котельную, в разы вырастет тариф. Это либо компенсации [населению] из районного бюджета, а он дотационный, либо иной источник — карман жителей», — пояснил Александр Иванов.

Медведев пообщался с жителями поселения в Алтайском крае и после совещания с местными чиновниками. Сельчане ожидали премьер-министра России на улице. Он поручил главе региона взять на контроль и разобраться с ситуацией, о которой ему рассказала Кадукина.

«Спасибо, что приняли нас, мы тут говорили о развитии сельских территорий, поэтому поехали к вам, в Алтайский край… Проблем всегда хватает — вот и здесь, естественно. Но тем не менее, развитие будет», — глава правительства. Медведев, в частности, предположил, что в поселении построят физкультурный комплекс.

На совещании, как передает РИА «Новости», в частности, затрагивалась тема построения новых учебных заведений. Премьер-министр отметил, что они медленно возводятся. «Очевидно, что школы и детские сады на селе — это первостепенная задача, но строятся они недостаточно быстро. Есть регионы, где стройка только-только началась, хотя год уже подходит к концу. Это в целом недопустимо», — сказал политик.

Кроме того, он не исключил, что в предстоящем году правительство страны может выделить на развитие сельских поселений сумму, вдвое превышающую изначально запланированную.

«Со следующего года у нас будет действовать новая государственная программа комплексного развития сельских территорий, на 2020 год на государственную программу в федеральном бюджете мы заложили около 36 миллиардов рублей, деньги прежде всего пойдут на создание условий для обеспечения сельских жителей доступным и комфортным жильем, на развитие рынка труда, на создание инфраструктуры на селе», — рассказал Медведев. Он добавил, что если программа будет успешно реализована, то в следующем году, возможно, власти добавят еще средств.