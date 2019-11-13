Начальник ростовского главка ФСИН задержан за разглашение гостайны

«Ему инкриминируется разглашение сведений, составляющих гостайну. Сейчас ведутся следственные действия, по итогам которых будет приниматься решение и о задержании, и о предъявлении обвинения, и об аресте», — заявил Максименко.

Также он сообщил, что спецоперация была проведена совместными усилиями органов безопасности и управлением собственной безопасности ФСИН. «В отношении Даххаева велась разработка», — уточнил силовик. При этом дело для дальнейшего расследования передано в ФСБ России.

Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении в отношении начальника ФСИН по Ростовской области уголовного дела по статье 283 УК РФ «Разглашение государственной тайны» — если силовику предъявят обвинения, ему будет грозить до семи лет лишения свободы.

Также вместе с руководителем силовики задержали и несколько его заместителей, которые подозреваются в совершении ряда должностных преступлений. Максименко уточнил, что Даххаев и несколько его подчиненных были доставлены к следователю утром 13 ноября.

«Видно, это был спаянный коллектив, который работал совместно. Сейчас инкриминируется разглашение сведений, составляющих гостайну, а дальше, что уже следователь предъявит. Я думаю, что дальше появятся и какие-то коррупционные статьи», — сообщил замглавы федеральной службы изданию «Подъем».

В Ростовском управлении ФСИН «Газете.ru» ситуацию комментировать отказались.

Известно, что 57-летний Муслим Даххаев родился в селении Новокули Новолакского района Дагестана. Отслужив в армии, он пришел на службу в органы МВД . В сентябре 2005 года он был переведен со службы МВД Республики Дагестан на новую должность начальника УФСИН России по Республике Дагестан.

Задержанный был представлен к нескольким наградам — он получил орден «Мужества», имеет многочисленные ведомственные медали, а в 2006 году награжден именным огнестрельным оружием. 5 июля 2018 года генерал-майор внутренней службы Даххаев указом президента Российской Федерации был назначен начальником ГУ ФСИН России по Ростовской области.

Это не первое задержание в управлении ФСИН по Ростовской области.

Предыдущий руководитель регионального управления ФСИН Сергей Смирнов в 2017 году был задержан в рамках расследования уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере, которое завели в отношении его бывшего заместителя Сергея Ральникова

29 октября 2019 года пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета сообщила, что дело бывшего заместителя начальника главного управления ФСИН по Ростовской области с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.

«Следствием установлено, что с июля 2016 по май 2017 года Сергей Ральников, действуя группой лиц по предварительному сговору с Сергеем Смирновым, занимавшим должность начальника ГУ ФСИН России по Ростовской области, получил частями от четырех представителей коммерческих организаций взятки в общей сумме более 11 млн рублей», — сообщали в региональном Следкоме.

Также рассматривался и другой эпизод коррупции. По данным силовиков, с января 2016 по май 2017 года Ральников и Смирнов вместе с начальником отдела тылового обеспечения регионального ФСИН Александром Асютиным получили от представителя коммерческой организации деньги в размере 450 тыс. рублей. Это была часть взятки.

В ходе следствия правоохранители выяснили, что предприниматели заплатили за возможность для их коммерческой организации работать на территории одной из ростовских исправительных колоний.

Главное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело в отношении Ральникова по статье «Получении взяток группой лиц по предварительному сговору в крупном и особо крупном размерах». На время расследования счета подозреваемых арестовали.