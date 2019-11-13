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Медведев поручил решить проблему с мусором в Бийске 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
В среду, 13 ноября, глава правительства Дмитрий Медведев потребовал от губернатора Алтайского края Виктора Томенко разобраться с ситуацией в Бийске. Город завален мусором, из-за чего 11 ноября власти даже ввели режим чрезвычайной ситуации. Распорядитель полигона «Спецобслуживание плюс» и региональный оператор не договорились о стоимости услуг. В итоге мусор начал в большом количестве скапливаться на контейнерных площадках. В марте этого года стороны переместили спор в суд.
«То, что полигон ввел ограничения, по мнению администрации, не является объективной причиной для невывоза мусора с территории города. Спор между двумя хозяйствующими субъектами сегодня разрешается в судебном порядке», — отмечал первый заместитель главы города Ирина Ломоносова.
Сегодня режим ЧС сняли после того, как в городе убрали 100 тонн отходов с семи мусорных площадок, которые до этого «превратились в свалки»
Проблемы с «мусорной реформой» есть и в других регионах. Например, в Карелии региональный оператор по обращению с ТКО «Автоспецтранс» планирует переложить на население расходы на покупку мусорных баков. Их предложили включить в ценник на услуги по вывозу мусора.
«Мы направили в государственный комитет по ценам и тарифам Карелии заявление о корректировке тарифа на 2020 год с включением в него расходов на приобретение контейнеров», — отметил директор регоператора Алексей Кузнецов. До этого карельские власти утверждали, что новые расходы понесут инвесторы, а не жильцы.
А жители сел Забайкалья даже не готовы платить за вывоз мусора, признали власти Читинского района. В Забайкалье начнут платить за вывоз мусора только с 1 января 2020 года. Это один из девяти субъектов РФ, в которых старт «мусорной» реформы перенесли. Поводом послужила неподготовленность территориальных схем обращения с ТКО.
«На селе традиционно часть мусора сжигается, часть органического мусора идет на корм и удобрение, металл сдается предпринимателям, и никто не привык к организованному вывозу мусора и плате за него», — сказал ВРИО главы Читинского района Федор Кургузкин.
По его словам, сельские жители готовы лишь платить за свет, а если увидят квитанцию в 880 рублей за 1 кубометр вывезенного мусора, то платить не станут. Между тем тарифы для Забайкалья еще не утверждены, хотя местные уже начали жаловаться на рост тарифов местного оператора «Олерон+». Как сообщала председатель Союза предпринимателей Забайкальского края Элла Андреева, в ряде случаев тариф вырос в три-восемь раз.
C 1 января 2019 года в стране началась мусорная реформа. Она предполагает появление региональных операторов для работы с мусором, а также изменение системы обращения с твердыми коммунальными отходами: их раздельный сбор, переработку и сортировку.
Но первые итоги реформы разочаровали россиян. Жители регионов пожаловались во время «прямой линии» в июне с президентом России Владимиром Путиным на увеличение коммунальных платежей в 2019 году.
«Мы тонем в мусоре. Неделями мусор не забирают. Шесть месяцев — изменений не почувствовали», — зачитывали журналисты обращения из регионов.
При этом региональные операторы столкнулись с ростом неплатежей. Они достигли показателей до 70% среди компаний и до 35% у населения, заявлял гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
Компании-операторы рассчитывали получить больше прибыли за счет роста тарифов и потратить их на покрытие издержек, отметил в беседе с «Газетой.Ru» член экспертного совета комитета Госдумы РФ по ЖКХ Марат Баширов.
«Они закупили мусоровозы, баки, получили лицензии, законтрактовали персонал, и все это делалось на кредитные деньги. Представляете, вы должны были за этот год эти кредиты обслуживать. И если вы ГУП (государственное унитарное предприятие), то можете прийти в мэрию и сказать: «чтобы не было шума и экологической катастрофы, денег дайте мне», но во многих регионах [конкурсы] выиграли частные организации, которые в убытке быть не могут, они просто станут банкротом. Поэтому они экономят и жульничают», — констатировал Баширов.
Ранее сообщалось, что 30 из около 220 операторов находятся в неустойчивом финансовом положении, среди них могут начаться банкротства.
При этом изначально проблемы с тарифами начались из-за нечеткого нормативно-правового регулирования. Не было ясно прописано, как рассчитывать плату за вывоз мусора, отметил Баширов. Поэтому все посчитали тариф по-разному, и где-то тарифы рассчитывали по площади жилья, где-то по головам, рассказывает он.
Мусорная реформа до сих пор существует только в заголовках в СМИ, на деле ее пока нет никакой, говорил ранее в беседе с «Газетой.Ru» эксперт проекта «Ноль отходов» Greenpeace Алексей Киселев.
«По очень простой причине: если у вас из мусорной реформы исчезает Москва, Санкт-Петербург и город федерального значения Севастополь [регионы получили право отсрочки на проведение реформы — «Газета.Ru»], потому что им мусорную реформу нужно начинать с 2022 года, а мы говорим примерно о 30% отходов, то о какой мусорной реформе мы можем говорить?» — задавался вопросом Киселев.
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Теги:
Другое , Дмитрий Медведев , Виктор Томенко , Алтайский Край , Бийск
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