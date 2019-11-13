Медведев поручил выделить деньги на решение проблемы с горячей водой на Алтае

«Решение таких глобальных задач невозможно без внимания к деталям, к потребностям конкретных людей, живущих на селе. Сегодня пообщались с жителями села Санниково в Алтайском крае, обсудили, какие есть проблемы. Местным властям даны все необходимые поручения, чтобы решить возникшие вопросы», — отметил Медведев.

На отсутствие горячей воды Медведеву пожаловалась местная жительница Татьяна Кадукина во время его прогулки по селу Санниково, где он в ходе рабочей поездки провел совещание по развитию сельских территорий. Женщина на коленях попросила премьер-министра обратить внимание на бездействие региональных властей и попала на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Вы слушали маяк». «Я инвалид второй группы, обращалась во все инстанции. У нас три года нет воды горячей», — рассказала она.