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Медведев поручил выделить деньги на решение проблемы с горячей водой на Алтае 

Lenta.ru + ещё 39 2 часа назад
Медведев поручил выделить деньги на решение проблемы с горячей водой на Алтае
Фото: Lenta.ru
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил губернатору Алтайского края Виктору Томенко срочно выделить средства на на решение проблемы с горячей водой для домов в селе Санниково после просьбы пенсионерки. Об этом сообщается на официальной странице главы правительства во «ВКонтакте».
«Решение таких глобальных задач невозможно без внимания к деталям, к потребностям конкретных людей, живущих на селе. Сегодня пообщались с жителями села Санниково в Алтайском крае, обсудили, какие есть проблемы. Местным властям даны все необходимые поручения, чтобы решить возникшие вопросы», — отметил Медведев.
На отсутствие горячей воды Медведеву пожаловалась местная жительница Татьяна Кадукина во время его прогулки по селу Санниково, где он в ходе рабочей поездки провел совещание по развитию сельских территорий. Женщина на коленях попросила премьер-министра обратить внимание на бездействие региональных властей и попала на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Вы слушали маяк». «Я инвалид второй группы, обращалась во все инстанции. У нас три года нет воды горячей», — рассказала она.
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Теги:
Другое , Новости Сибири , Дмитрий Медведев , Виктор Томенко , Алтай , Алтайский Край
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